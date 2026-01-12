Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» разработал первый российский модульный инвертор для солнечных панелей
Без этого устройства солнечная энергетика в её современном понимании немыслима.

Как вы знаете, используемая человечеством энергосистема далека от совершенства: в сети ток переменный, а почти все бытовые приборы за исключением разве что ламп накаливания и нагревательных элементов потребляют ток постоянный, обеспечиваемый либо внешними блоками питания, либо встроенными в эти самые приборы. Всё это создаёт потери при преобразовании, но без этого энергосистема уже немыслима.

При использовании солнечной энергетики, поскольку сами панели вырабатывают постоянный ток, а в сеть должен передаваться переменный ток, применяются специальные устройства — инверторы. В некоторых российских регионах «балуются» с солнечной энергетикой, поэтому возникла необходимость в производстве собственных инверторов, и вот сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о разработке своими инженерами так называемого модульного стринг-инвертора, «собирающего» постоянный ток с нескольких солнечных панелей и преобразующего его в переменный ток для последующей передачи в сеть.

Как отметили в «Росатоме», само устройство разработано компанией «Парус электро», входящей в состав госкорпорации через её дивизион «АСУ ТП и электротехника». Утверждается, что созданный российскими специалистами стринг-инвертор может работать с солнечными панелями суммарной мощностью до 200 и 350 кВт, его коэффициент полезного действия при преобразовании тока составляет 98,3%, а уровень локализации применённых при его производстве компонентов составляет порядка 90—95%.

В качестве основной особенности данного инвертора «Росатом» отмечает его модульную конструкцию, благодаря чему элементы прибора можно заменять, не снимая и не отключая другое оборудование. При всём этом инвертор способен работать в широченном диапазоне температур: от лютых антарктических морозов в -50 по Цельсию до пекла в +65 по Цельсию.

#россия #техника #экономика #промышленность #электроника #наука #энергетика #солнечная энергетика #возобновляемая энергетика #«росатом»
