Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сборы «Чебурашки 2» превысили 2,5 миллиарда рублей, а у «Простоквашино» и «Буратино» — по миллиарду
И это ещё праздники в самом разгаре.

На текущие новогодние праздники отечественные киношники расщедрились сразу на три громких премьеры семейных фильмов: «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино». Несмотря на то, что данные фильмы можно воспринимать как конкурентов друг другу, новогодние каникулы столь продолжительные, что многие семьи уже успели сходить на все три, благодаря чему у них всего на четвёртый день после премьеры зафиксированы огромные для российского проката сборы.

Так, согласно данным ЕАИС, кассовые сборы «Чебурашки 2» перевалили за 2,5 миллиарда рублей, тогда как на счету «Простоквашино» и «Буратино» — по миллиарду рублей. Таким образом, продолжение приключений «попузьяны» опередило оригинал по скорости набора «круглых» сумм, но вот удастся ли ему побить общий рекорд первой части в целом, пока неясно. В любом случае, новогодние праздники прошли лишь наполовину, и впереди нас ждёт ещё много любопытной финансовой статистики отечественного кинопроката.

Вопреки расхожему мнению, вышеуказанные фильмы своими результатами лишь частично обязаны отсутствию в официальном российском прокате лент западного производства. По статистике, ведущейся с 2004 года, четыре из пяти (шесть из десяти/одиннадцать из двадцати) самых кассовых фильмов в российском прокате являются отечественными.

#россия #кино #«чебурашка 2» #«буратино» #«простоквашино»
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
97
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
7
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
9
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
10
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
3

Сейчас обсуждают

wooopggabg
19:46
> всего 115 Вт для Core Ultra 200H (Arrow Lake-H) по сравнению с 65 Вт для Core Ultra 200H Так кто на ком стоял?
Intel представила мощные и энергоэффективные процессоры Panther Lake для ноутбуков
Владимир
19:40
Опять нажрался. Как тебе не стыдно? Завязывать очень плохая привычка
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
_ErOp_
19:38
"Геополитические и военные эксперты и аналитики говорят", что пока ты не пытаешься захватить или убить президента другой страны без объявления войны, твоего президента не трогают целенаправленно. Лохм...
Опубликованы спутниковые снимки с последствиями удара США по Венесуэле
lighteon
19:25
Хех. Ну кому надо, тот и будет пользоваться. Вкусовщина - это не про практику, все таки, а про иерархию в которой огрызки для майнинга на ступеньку ниже того, что поддерживает программную трассировку ...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Oleg Panda
19:17
Так первый сыч вполне себе нормально продавался и без вскрытой прошивки, эт раз. Два - пиратство так то карается по закону и чет я не думаю, что где то за бугром аргументный аргумент для покупки сыча ...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Всеволод Шевченко
19:14
"При этом четверо победителей, которые выиграли рекордные суммы, свои чеки пока не предъявили. Речь о трех обладателях выигрыша по 333 миллиона рублей и одном, кому досталось 100 миллионов." Наверное...
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
Всеволод Шевченко
19:10
Лучше слушать аудиокниги Лавкрафта и нектороые совместные проекты (не все). Мне офигенно зашли Хребты безумия, зов ктулху, морок над Инсмутом, Молчащий в темноте (как-то так)- это все сам Лавкрафт. А ...
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
Всеволод Шевченко
19:01
Геополитические эксперты, блять! Говорят! Идите вы нахуй! И убивайте своих сыновей!
Опубликованы спутниковые снимки с последствиями удара США по Венесуэле
Dentarg
19:00
Кстати, если есть мозг, руки, время и финансы, можно подумать над безвентиляторным корпусом-радиатором ака Zalman TNN500A или из актуального - HDPLEX H5. Тем более, для HTPC не нужно париться с отводо...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Всеволод Шевченко
19:00
"Геополитические и военные эксперты и аналитики говорят, что операция, длившаяся всего два часа и двадцать минут, стала крупным военным успехом для США." А что Геополитические эксперты говорят о дейст...
Опубликованы спутниковые снимки с последствиями удара США по Венесуэле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter