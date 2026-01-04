И это ещё праздники в самом разгаре.

На текущие новогодние праздники отечественные киношники расщедрились сразу на три громких премьеры семейных фильмов: «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино». Несмотря на то, что данные фильмы можно воспринимать как конкурентов друг другу, новогодние каникулы столь продолжительные, что многие семьи уже успели сходить на все три, благодаря чему у них всего на четвёртый день после премьеры зафиксированы огромные для российского проката сборы.

Так, согласно данным ЕАИС, кассовые сборы «Чебурашки 2» перевалили за 2,5 миллиарда рублей, тогда как на счету «Простоквашино» и «Буратино» — по миллиарду рублей. Таким образом, продолжение приключений «попузьяны» опередило оригинал по скорости набора «круглых» сумм, но вот удастся ли ему побить общий рекорд первой части в целом, пока неясно. В любом случае, новогодние праздники прошли лишь наполовину, и впереди нас ждёт ещё много любопытной финансовой статистики отечественного кинопроката.

Вопреки расхожему мнению, вышеуказанные фильмы своими результатами лишь частично обязаны отсутствию в официальном российском прокате лент западного производства. По статистике, ведущейся с 2004 года, четыре из пяти (шесть из десяти/одиннадцать из двадцати) самых кассовых фильмов в российском прокате являются отечественными.