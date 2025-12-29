События в мире Михаил Андреев
Сертификацию авиадвигателя ПД-8 для самолёта SJ-100 планируют завершить в первом квартале 2026 года
Таким образом, ПД-8 станет первым современным гражданским авиационным двигателем российского производства.

В основе импортозамещения пассажирских самолётов SJ-100 («Суперджет») лежит установка на них современных российских двигателей ПД-8. Сейчас эти двигатели активно проходят сертификационные испытания, и завершиться они, согласно комментарию главы Росавиации Дмитрия Ядрова, должны в первом квартале наступающего года.

Естественно, в случае возникновения нештатных ситуаций, а их в отечественном гражданском авиастроении было немало, завершение сертификации сдвинется вправо по графику. Здесь необходимо понимать, что в авиации никогда нельзя торопить события, и необходимо дать инженерам и испытателям столько времени, сколько им нужно.

Напомним, что ПД-8 — это первый современный авиадвигатель для гражданской авиации, разработанный в России после распада СССР и практически дошедший до стадии завершения сертификации. Помимо SJ-100 в перспективе его будут устанавливать на самолёты-амфибии Бе-200 в рамках программы ремоторизации. Что до второй главной надежды отечественной гражданской авиации — самолёта МС-21 — то он оснащается более мощными двигателями ПД-14.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #двигатели #sj-100 #пд-8 #авиадвигатели
