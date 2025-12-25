Водоизмещение подводного ракетоносца составляет 8,7 тысяч тонн.

Производство атомных подводных лодок — это отрасль судостроения, которой обладают единицы стран на всём белом свете. Тем примечательнее тот факт, что КНДР, будучи далеко не самым богатым государством в мире, такими промышленными возможностями обладает. И сегодня руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил строительство первой в стране атомной подводной лодки.

Согласно официально опубликованной информации, водоизмещение атомной подводной лодки составляет 8,7 тысяч тонн, а сама она относится к категории подводных ракетоносцев, основным ударным вооружением которых являются ракеты морского базирования.

Как отметили северокорейские кораблестроители, первая в КНДР атомная подводная лодка значительно повысит обороноспособность государства в эти непростые и даже опасные времена.

По словам Ким Чен Ына, страна будет и дальше укреплять свой оборонный потенциал в целом и возможности Военно-морского флота в частности.