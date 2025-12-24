Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Российский авиадвигатель ПД-8 прошёл испытание на надёжность при разрушении лопатки
Теоретически, лопатка — это деталь, которая должна выдерживать колоссальные нагрузки. Но всякое случается.

Всё, что связано с авиацией, тем более гражданской, в обязательном порядке проходит длительные испытания, причём даже в условиях, которые в реальной эксплуатации никогда не наступят. Делается это для того, чтобы не только гарантировать работоспособность и износостойкость узлов и агрегатов, но и подтвердить их запас прочности на случай нештатных ситуаций. Вот сегодня госкорпорация «Ростех» со ссылкой на входящую в её состав Объединённую двигателестроительную корпорацию (ОДК) сообщила о прохождении авиадвигателем ПД-8 «одного из самых экстремальных тестов».

Испытание заключалось в том, что двигатель вывели на взлётный режим, после чего подорвали специальный пиротехнический заряд, приведший к разрушению и облому одной из лопаток. По сценарию эксперимента данное повреждение не должно было привести к дальнейшему повреждению самого двигателя, и, как отметила пресс-служба «Ростеха», в ходе испытания целостность корпуса двигателя была сохранена, что в условиях реальной эксплуатации сохранило бы фюзеляж и обеспечило безопасную посадку и остановку воздушного судна.

Напомним, что двигатели ПД-8 сейчас устанавливаются на предсерийные и опытные версии импортозамещённых лайнеров SJ-100 («Суперджет»), а в перспективе начнут ставиться уже на их серийные версии. Также в ближайшие годы двигателями ПД-8 в рамках ремоторизации будут оснащаться самолёты-амфибии Бе-200.

#россия #технологии #техника #экономика #авиация #промышленность #наука #самолеты #авиастроение #самолёты #гражданская авиация #двигатели #sj-100 #пд-8 #авиадвигатели
