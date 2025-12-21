За производство данных локомотивов отвечает Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ).

Любой транспорт нуждается в многоэтапной и длительной сертификации. Новый маневровый электровоз ЭМКА2, разработанный и построенный входящим в состав Трансмашхолдинга (ТМХ) Новочеркасским электровозостроительным заводом (НЭВЗ), не мог стать исключением, и вот пресс-служба предприятия сообщила об успешном прохождении им сертификации по требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТС) ЕАЭС, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Электровоз ЭМКА2 построен из российских комплектующих, узлов и агрегатов, и стал первым полностью импортозамещённым новым локомотивом своего типа в новейшей истории России — с 1991 года и по сегодняшний день.

ЭМКА2 предназначен для работы на линиях, питаемых постоянным током, но при необходимости может работать от тяговых аккумуляторов, позволяющих локомотиву проехать до 14 километров, таща за собой до 2 000 тонн вагонов и грузов. Без вагонов локомотив сам по себе на аккумуляторной тяге способен проехать до 100 километров без подзарядки.