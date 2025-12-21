Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый российский импортозамещённый электровоз получил сертификат ТС ЕАЭС
За производство данных локомотивов отвечает Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ).

Любой транспорт нуждается в многоэтапной и длительной сертификации. Новый маневровый электровоз ЭМКА2, разработанный и построенный входящим в состав Трансмашхолдинга (ТМХ) Новочеркасским электровозостроительным заводом (НЭВЗ), не мог стать исключением, и вот пресс-служба предприятия сообщила об успешном прохождении им сертификации по требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТС) ЕАЭС, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Электровоз ЭМКА2 построен из российских комплектующих, узлов и агрегатов, и стал первым полностью импортозамещённым новым локомотивом своего типа в новейшей истории России — с 1991 года и по сегодняшний день.

ЭМКА2 предназначен для работы на линиях, питаемых постоянным током, но при необходимости может работать от тяговых аккумуляторов, позволяющих локомотиву проехать до 14 километров, таща за собой до 2 000 тонн вагонов и грузов. Без вагонов локомотив сам по себе на аккумуляторной тяге способен проехать до 100 километров без подзарядки.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #машиностроение #железные дороги
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
Перспективы дезинфляции в России
13

Сейчас обсуждают

Parlous
22:47
А ты что специалист по жопам? Любишь свой пальчик в очко незнакомому человеку засовывать?
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
genka122
22:45
Лечись
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
22:37
Новенький, экономист походу или бухгалтер?
Перспективы дезинфляции в России
Ключи к очку Бернигана
22:36
Нужно пополнить запасы будет транквилизаторов
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шизов Чимбала и Бернигана
22:28
Снова вырвался из под контроля.Вот вообще санитары не смотрят за состоянием душевнобольного пациента Чимбала
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Chimbal Penetrator
22:22
Откуда этот питар вылез?Я про Parios.Твинк Дюши Чучумбалова,судя по всему.У которого 1070 рулит в RTX)))))))))))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Chimbal Penetrator
22:19
Он на голову больной псих,которого тут клизмируют и попутно рвут ему очко
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Серегарус
22:08
пережили майнинг-бум, переживём и этот бум...
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
Parlous
21:43
я нет, а почему тебя так гавно интересует это потому что ты из кабинета проктолога не вылезаешь?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
_x86_64s
21:42
"а ты , а сам..."?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter