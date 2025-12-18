На протяжении магистрали таких стрелочных переводов будет 118.

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» для России беспрецедентен: это будет первая в стране подлинно скоростная железная дорога, по которой поезда будут мчаться на скорости, близкой к 400 км/ч. Как вы понимаете, движение на таких скоростях подразумевает совершенно иной класс нагрузок на железнодорожное полотно и все сопутствующие системы и механизмы, поэтому все они подвергаются жёстким испытаниям.

В частности, сегодня «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили о начале предварительных испытаний стрелочного перевода для ВСМ. На Муромском стрелочном заводе был установлен опытный образец стрелочного перевода длиной 118 метров, на котором в рамках испытаний будет проверена общая надёжность конструкции и синхронизация перемещения и запирания движущихся частей стрелочного перевода. Также в процессе испытаний будет имитироваться отказ работы элементов стрелочного перевода с целью проверки процесса его восстановления до рабочего состояния.

Как отметили в РЖД, проверка стрелочных переводов имеет огромную важность, ведь всего на протяжении ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» таких переводов будет установлено 118 штук, и каждый из них должен безотказно работать при любой погоде: хоть в аномальный зной, хоть в столь же аномальный холод.

Напомним, что ВСМ планируют сдать в эксплуатацию весной 2028 года. После её запуска восприятие расстояния между Москвой и Санкт-Петербургом «сожмётся», ведь добраться из одной столицы в другую можно будет всего за 2 часа 15 минут. Сейчас, отметим, на относительно скоростном поезде «Сапсан» преодоление этого пути занимает вдвое больше времени.