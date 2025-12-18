Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России начались предварительные испытания стрелочного перевода для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
На протяжении магистрали таких стрелочных переводов будет 118.

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» для России беспрецедентен: это будет первая в стране подлинно скоростная железная дорога, по которой поезда будут мчаться на скорости, близкой к 400 км/ч. Как вы понимаете, движение на таких скоростях подразумевает совершенно иной класс нагрузок на железнодорожное полотно и все сопутствующие системы и механизмы, поэтому все они подвергаются жёстким испытаниям.

В частности, сегодня «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили о начале предварительных испытаний стрелочного перевода для ВСМ. На Муромском стрелочном заводе был установлен опытный образец стрелочного перевода длиной 118 метров, на котором в рамках испытаний будет проверена общая надёжность конструкции и синхронизация перемещения и запирания движущихся частей стрелочного перевода. Также в процессе испытаний будет имитироваться отказ работы элементов стрелочного перевода с целью проверки процесса его восстановления до рабочего состояния.

Как отметили в РЖД, проверка стрелочных переводов имеет огромную важность, ведь всего на протяжении ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» таких переводов будет установлено 118 штук, и каждый из них должен безотказно работать при любой погоде: хоть в аномальный зной, хоть в столь же аномальный холод.

Напомним, что ВСМ планируют сдать в эксплуатацию весной 2028 года. После её запуска восприятие расстояния между Москвой и Санкт-Петербургом «сожмётся», ведь добраться из одной столицы в другую можно будет всего за 2 часа 15 минут. Сейчас, отметим, на относительно скоростном поезде «Сапсан» преодоление этого пути занимает вдвое больше времени.

#россия #экономика #транспорт #железные дороги
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
47
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
44
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
12
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
16
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
5
Итоги авто и мотоспорта сезона 2025 года
+
Что произошло с консолями PlayStation, Xbox и Nintendo в 2025 году
+
Gift Fest – «залипательная» игра Telegram Wallet с бесплатной раздачей и схожая с Notcoin и Catizen
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
23:31
Да, раньще и деревья были выше, и трава зеленее.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
bretor
23:31
Основные требование к любому устройству для чтения: 1. черный фон + светлый текст 2. отсутствие ограничения максимального размера шрифта 3. максимально возможная диагональ Остальное обычно решаемо, хо...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
no_fate
23:14
Прямо какие то мучения у автора. Скажу по секрету, нормальные продукты все еще можно купить, только ценник у них тоже "нормальный". А так все верно - весь ширпотреб в магазинах, это суррогатное дерьмо...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
valderm
23:13
И снова жопакс нас пугает, как тот проповедник в ролике Метро 2033: " да придет армагвездец, ракеты запущены..." и что... каменный век наступит? 😂
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
22:50
Я сказал, то что сказал. А если у вас проблемы с пониманием слов, то это не моя проблема.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Opri4nik
22:49
Ни единой причины нет. Качество Винды, конечно, летит вниз, но до уровня Линукса ей ещё лететь далеко.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Зю
22:46
кек реклама порезалась, ничё не видно, хотя пытался, судя по тексту
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Wanderen
22:43
И в полночь ваши денежки заройте в землю там, И в полночь ваши денежки заройте в землю где... Не горы, не овраги и не лес, Не океан без дна и берегов, А поле, поле, поле, поле, поле чудес, Поле чудес...
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
[IRanPast]
22:28
ФСБ и без этого закона могла получить доступ к любой БД. Скорее всего в законе прописаны последствия, если кто-то решит припятствовать ФСБ
ФСБ сможет получать копии баз данных у любых российских компаний
Parlous
22:24
Это смотря что считать реальностью. Поговаривают этот мир не реален.
Popular Mechanics: Наш мозг может учиться на событиях, которых в реальности никогда не было
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter