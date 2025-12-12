От Niva Legend до Iskra и Vesta.

Хоть в общественном сознании и принято воспринимать Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) как некий край, в котором живут только богатые люди, разъезжающие на Lamborghini и Ferrari, но это исключительно ширма, а реальность куда более прозаичная и приземлённая. И вот для этих «приземлённых» обитателей ОАЭ подойдут более доступные автомобили, такие, как Lada.

Видимо, такой логикой руководствовался «АвтоВАЗ», когда договаривался с арабскими дилерами о продажах своих автомобилей. Что ж, как сообщают средства массовой информации, договориться удалось, и в ОАЭ начались продажи автомобилей Lada моделей Niva Travel, Niva Legend, Largus, Granta, Iskra и Vesta.

Что до цен, то они указаны в местной валюте — дирхамах — и при переводе в рубли дают примерно такую же стоимость, как и на родине, что само по себе вызывает ряд вопросов.

Насколько востребованными будут российские автомобили в Объединённых Арабских Эмиратах, покажет время: пока что об этом говорить рано, но очередной конкурент в сегменте машин B-класса рынку явно не повредит.