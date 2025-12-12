Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ОАЭ стартовали продажи автомобилей Lada
От Niva Legend до Iskra и Vesta.

Хоть в общественном сознании и принято воспринимать Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) как некий край, в котором живут только богатые люди, разъезжающие на Lamborghini и Ferrari, но это исключительно ширма, а реальность куда более прозаичная и приземлённая. И вот для этих «приземлённых» обитателей ОАЭ подойдут более доступные автомобили, такие, как Lada.

Видимо, такой логикой руководствовался «АвтоВАЗ», когда договаривался с арабскими дилерами о продажах своих автомобилей. Что ж, как сообщают средства массовой информации, договориться удалось, и в ОАЭ начались продажи автомобилей Lada моделей Niva Travel, Niva Legend, Largus, Granta, Iskra и Vesta.

Фотография одного из российских дилерских центров Lada. Изображение носит исключительно иллюстративный характер.

Что до цен, то они указаны в местной валюте — дирхамах — и при переводе в рубли дают примерно такую же стоимость, как и на родине, что само по себе вызывает ряд вопросов.

Насколько востребованными будут российские автомобили в Объединённых Арабских Эмиратах, покажет время: пока что об этом говорить рано, но очередной конкурент в сегменте машин B-класса рынку явно не повредит.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #оаэ #«автоваз»
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
16
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
17
Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
14
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
38
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
139
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1

Сейчас обсуждают

Johan_WTF
18:09
Так ведь он-же генсек НАТО, это его работа, убеждать всех вокруг что НАТО нужно
Марк Рютте заявил, что страны НАТО могут стать «следующей целью» России
Вячеслав Безруков
18:09
боярин. не смешно.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
18:08
Завис, не знает, что с#издеть
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
ФельдшеR
18:01
Под запасной если не игрозависим - любого, начиная с Core 2 Quad хватит. На форумах от пары тысяч за полностью готовый системник. А тут просто реклама дорогого и несвежего железа с ЯМы.
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
Евгений Балахонов
18:01
Самый молодой Б-52 к 2050 году будет иметь за спиной 90 лет службы ;) Ого!
Asus представила 5K-монитор с поддержкой видеокарт серий RTX 50 и RX 7600 или выше
valderm
17:59
у тебя карта RX 90xx? FSR4 где у тебя работает?
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Евгений Балахонов
17:57
не понял, как это с тремя креслами? Сзади одно королевское? Или спереди только одно?
КамАЗ запустил предпродажи электромобиля «Атом» для своих сотрудников
prick
17:56
Ты просто долбoёб, у тебя всё через жопу
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
17:55
Стащил с одного канала ))))
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
17:53
Конченные долбaёбы прыгают, как хохлы, и чем больше прыгают тем больше получают красных лайков. Тот же вечно обдолбанный фельдшер и того меньше минусов получает, чем ваша парочка дегенератов. Да, что ...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter