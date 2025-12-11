«Ветропарк» будет состоять из 20 установок общей мощностью 50 МВт.

Ставропольский край является одним из лидеров среди регионов России по использованию дармовой энергии ветра для вырабатывания электричества, и руководство региона намерено продолжать удерживать этот статус. Так, госкорпорация «Росатом» в лице своего Ветроэнергетического дивизиона сообщила о получении разрешения на возведение на Ставрополье новой Симоновской ветроэлектростанции (ВЭС).

В своём составе станция будет иметь 20 «ветряков» по 2,5 МВт каждый — таким образом, суммарная мощность всей станции составит 50 МВт. Симоновская ВЭС будет самой «слабенькой» среди действующих на Ставропользе ветроэлестростанций. Для сравнения, сейчас мощность семи построенных в регионе ВЭС разнится от 60 МВт до 160 МВт.

Следует отметить, что из двух наиболее популярных направлений «зелёной» энергетики — ветряной и солнечной — именно ветряная, при условии их строительства в степных и хорошо продуваемых районах, является более стабильной. В отличие от солнечной энергетики, ветряная энергетика не зависит от времени суток и не требует создания колоссальных накопительных мощностей. В целом же «зелёная» энергетика в России как промышленно развитом государстве остаётся баловством, и от базовых источников генерации — атомных и тепловых электростанций — никто отказываться не собирается.