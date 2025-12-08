Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В развитие ветроэнергетики в Ростовской области вложили более 60 млрд рублей
Количество «ветряков» в регионе будет увеличиваться.

Ветроэнергетика воспринимается как один из способов уменьшения дефицита электроэнергии в южных регионах России на фоне их продолжающейся индустриализации, поэтому данная отрасль продолжает привлекать инвестиции. Так, первый заместитель министерства промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко заявил, что в строительство ветряных электростанций в регионе было вложено уже более 60 миллиардов рублей.

Сейчас в Ростовской области действуют шесть ветроэлектростанций суммарной мощностью 610 МВт, или около 8% от потребностей региона. По плану, к 2030 году в Ростовской области построят ещё три «ветропарка» мощностью 700 МВт.

Следует отметить, что южные регионы России — это редкие примеры вполне обоснованного использования «зелёной» энергетики: там и солнечных дней больше, и климат мягче, и ветры более предсказуемые. Главный недостаток: всё это великолепие занимает территорию, которую можно было бы выделить под сельское хозяйство. Но чем-то приходится жертвовать.

#россия #экономика #энергетика
