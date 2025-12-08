Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Московских водителей в 2025 году оштрафовали на 10 млн рублей за создание помех движению трамваев
В основном непреднамеренно, но букве закона такие тонкости не интересны.

Хоть трамвай и любим жителями Москвы, но автолюбителям эта любовь порой обходится дорого. Причём, вполне буквально дорого: как сообщил сегодня заместитель мэра Москвы и руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов, за одиннадцать месяцев 2025 года московские водители суммарно заплатили 10 миллионов рублей штрафов за создание помех движению трамваев.

Штраф в отношении виновников создания помех движению трамваев назначается в зависимости от задержки в графике их движения. Как отметил Ликсутов, на текущий момент штраф составляет в среднем 8 тысяч рублей за 1 минуту задержки. При этом все без исключения судебные решения были вынесены в пользу Московского метрополитена, которому подведомственны и столичные трамваи.

Чаще всего, добавил заммэра, причинами создания помех движению трамваев становятся аварии на путях, езда по трамвайным путям в неразрешённых местах и даже, в особо запущенных случаях, парковка на путях. Проще говоря, в большинстве случаев водители делают это непреднамеренно или по ошибке.

Есть в этой неприятной для автовладельцев статистике и одно позитивное явление: трамвайные пути по возможности стараются обособлять от автомобильных дорог, а их движение делать независимым от автотранспорта. Преимущественно этого удаётся добиться, устанавливая дополнительные светофоры для маршрутных транспортных средств, работающие независимо от основных светофоров.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #дороги #трамваи
Написать комментарий (0)
