Само по себе данное соглашение характеризует особый статус российско-индийских отношений. Не всякому доверишь такого рода технику.

Сегодня начался государственный визит президента России Владимира Путина в Индию. Понятно, что просто так ради встречи хороших знакомых визиты такого уровня не проводятся, и ожидается подписание уже давно согласованных между Россией и Индией договоров в целом ряде сфер, в том числе военной.

И вот агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило о том, что в число таких договоров включена долгосрочная аренда Индией у России атомной подводной лодки — идея, которая вынашивалась и обсуждалась на протяжении почти десятилетия. Сообщается, что сумма сделки составит порядка $2 миллиардов, однако точные подробности станут известны только когда (если) документ действительно будет подписан.

Как уточняют источники Bloomberg, представители Индии посещали российское судостроительное предприятие в ноябре: страна ожидает доставки подводной лодки в течение двух лет.

Отмечено, что такого рода соглашение станет демонстрацией высочайшего уровня российско-индийских отношений, поскольку атомные подводные лодки являются венцами технологического развития, и не всякому доверишь технику такого уровня по причине возможной утечки данных с их последующим попаданием не в те руки.