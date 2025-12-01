Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минпромторга: влияние корректировок утильсбора на стоимость российских машин несущественно
Рынок как система, впрочем, с этим заявлением не согласен.

С сегодняшнего дня в России действует обновлённый механизм расчёта утилизационного сбора для физических лиц: теперь льготная ставка на ввоз автомобилей для личного пользования будет действовать только на машины с двигателями мощностью до 160 л. с. Кроме того, с 1 января наступающего года утильсбор будет проиндексирован на значение, существенно превышающее официальный уровень инфляции.

Тем не менее, по словам главы Минпромторга России Антона Алиханова, на стоимость машин российского производства «корректировка» утильсбора не оказывает «существенного влияния». До текущего геополитического кризиса, напомнил Алиханов, подавляющее большинство продаваемых в России автомобилей были именно отечественной сборки — даже если преимущественно таковыми были машины, собранные из импортных комплектующих. Сейчас, добавил глава Минпромторга, перед государством стоит задача вернуться к прежнему значению доли произведённых в России продаваемых на рынке автомобилей, и предполагается, что новый утильсбор поспособствует этому процессу.

Понятно, что в реальности рынок так, к сожалению, не работает, и ограничение и без того скудного после 2022 года выбора автомобилей в России в результате роста спроса на более доступные машины ударит по их предложению. Как следствие, их ценники поползут вверх, и продукция «АвтоВАЗа», как обычно, не станет исключением. Решить проблему при сохранении текущих ставок утильсбора и автомобильных кредитов может только наращивание производственных мощностей с выходом на новые рынки, способные поглотить избыточные для внутреннего рынка объёмы выпуска автомобилей.

#россия #экономика #автомобили
