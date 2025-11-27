Республика отчаянно нуждается в сельскохозяйственной технике, и белорусы её предоставят.

Минский тракторный завод (МТЗ) наладит в Мьянме сборочное производство, продажу и обслуживание тракторов BELARUS. Об этом сегодня сообщила пресс-служба белорусского предприятия. Как уточняется, данное соглашение было подписано сегодня в ходе состоявшегося в Янгоне (бывшая столица Мьянмы) совместного белорусско-мьянманского делового форума.

Речь идёт о поставке в Мьянму четырёхсот машинокомплектов для сборки тракторов BELARUS 451, 522 и 820. В общей сложности сумма контракта составит свыше 580 миллионов российских рублей. Очевидно, что российская валюта используется между Беларусью и Мьянмой в качестве своеобразной общей, поскольку оба государства активно экономически взаимодействуют с РФ.

Следует отметить, что Мьянме остро необходима современная сельскохозяйственная техника для активного перехода к интенсивному сельскому хозяйству, и вот, партнёр нашёлся в достаточно неожиданном месте.

О сроках появления сборочного предприятия и дилерского центра продукции МТЗ в Мьянме, впрочем, пока никакой информации нет.