Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Deadline: Новый «Час Пик» запущен в производство
Режиссёром, судя по всему, вновь будет Бретт Ратнер.

Комедийный боевик «Час Пик», ставший одним из многих культовых американских фильмов эпохи 1990-х, стал настолько успешным, что у него в своё время появились не менее успешные сиквел и триквел. С тех пор вот уже на протяжении восемнадцати лет франшиза считается завершённой, но на днях в Сети с подачи источников издания Deadline появилась информация о том, что в производство запущен четвёртый «Час Пик».

Согласно сведениям Deadline, режиссёром нового комедийного криминального боевика вновь выступит Бретт Ратнер, а к исполнению главных ролей вернутся Крис Такер и Джеки Чан. Дистрибьютором ленты, по неподтверждённым данным, выступит кинокомпания Paramount.

По слухам, на съёмках нового «Часа Пик» настоял не кто иной, как лично президент США Дональд Трамп. Понятно, что на данном этапе это не более чем сплетни, поскольку у хозяина Белого дома сейчас слишком много работы, чтобы настаивать на съёмках комедийных боевиков. Да и учитывая политический раскол в самих Штатах, такие сведения могут пойти будущему фильму вовсе не на пользу.

По предварительным данным, работа над боевиком только-только началась. Так что в обозримой перспективе ожидать его релиза не стоит. И это тоже большой минус, ведь время идёт, и актёры отнюдь не молодеют. Напомним, что Джеки Чану уже 71 год, а Крису Такеру — 54.

#сша #кино #фильмы #rush hour #«час пик»
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
8
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
12
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
2
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
2
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Гильермо
18:59
А ты что летописец рода Мизулиных или просто фетишист?
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
Гильермо
18:46
Хороший ты мужик Фельдмаршал - правильный, плюсы своим ставишь и минусы врагам отечества. За это тебя ползучие враги и минусуют.
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
beltar
18:37
Специально для безграмотного автора поясняю, не существует универсальных шейдеров, есть шейдеры пиксельные и вершинные. Есть универсальные шейдерные процессоры, которые в отличие от ранних отдельных в...
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
OldBrave
18:29
Увы, но если по правилам компании во время оплачиваемой командировки на специальное мероприятие все товары, полученные/купленные во время презентаций, принадлежат фирме. то никакие "юристы" не помогут...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
Roditch
18:28
Недавно только пересобрал системник на 7700, заменил материнскую плату и SSD. И думаю, как это i5 14600 может быть дешевле i7 7700? o_0 P.S. Понятно, что было про R7 7700, но первая ассоциация была с ...
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
Гильермо
18:26
Примеры приведи кто, где и какие чипы перемаркировал. А также тех кто своровал, пофамильно.
Минфин назвал новый техсбор главным источником финансирования российских производителей чипов
Гильермо
18:24
У папуасов ты можешь купить только батат сырой, зелень, орешки, сигареты-самокрутки, спички, батат жарено-варёный, булочки-пирожки, кофе. А какое государство тебе не нужно и какая у тебя Родина? А то...
Минфин назвал новый техсбор главным источником финансирования российских производителей чипов
Алексей Кузнецов
18:15
Если бы эти производители еще бы производили что-то кроме фейков. Перемаркировывать сделанные в Китае чипы это не производство, это воровство.
Минфин назвал новый техсбор главным источником финансирования российских производителей чипов
Roditch
18:15
Не обгонит. Даже если рост продаж у Apple будет 10% вместо 4%, а у Samsung 4,6% вместо 6%, то у Samsung по количеству проданных аппаратов всё равно будет неоспоримое лидерство.
Counterpoint: успех iPhone 17 позволит Apple обойти Samsung и стать ведущим производителем телефонов
Waramagedon
18:14
Чего вы боитесь? Не нарушайте и будет всё ок.
За переход ж/д путей в неположенном месте нарушителя могут оштрафовать с использованием биометрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter