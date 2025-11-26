Режиссёром, судя по всему, вновь будет Бретт Ратнер.

Комедийный боевик «Час Пик», ставший одним из многих культовых американских фильмов эпохи 1990-х, стал настолько успешным, что у него в своё время появились не менее успешные сиквел и триквел. С тех пор вот уже на протяжении восемнадцати лет франшиза считается завершённой, но на днях в Сети с подачи источников издания Deadline появилась информация о том, что в производство запущен четвёртый «Час Пик».

Согласно сведениям Deadline, режиссёром нового комедийного криминального боевика вновь выступит Бретт Ратнер, а к исполнению главных ролей вернутся Крис Такер и Джеки Чан. Дистрибьютором ленты, по неподтверждённым данным, выступит кинокомпания Paramount.

По слухам, на съёмках нового «Часа Пик» настоял не кто иной, как лично президент США Дональд Трамп. Понятно, что на данном этапе это не более чем сплетни, поскольку у хозяина Белого дома сейчас слишком много работы, чтобы настаивать на съёмках комедийных боевиков. Да и учитывая политический раскол в самих Штатах, такие сведения могут пойти будущему фильму вовсе не на пользу.

По предварительным данным, работа над боевиком только-только началась. Так что в обозримой перспективе ожидать его релиза не стоит. И это тоже большой минус, ведь время идёт, и актёры отнюдь не молодеют. Напомним, что Джеки Чану уже 71 год, а Крису Такеру — 54.