Станция называется «Достоевская» и появится на перегоне между «Проспектом Мира» и «Новослободской».

Кольцевая линия Московского метрополитена была открыта 1 января 1950 года, а последние две входящие в её состав станции начали принимать пассажиров весной 1954 года. С тех пор Кольцевая линия считалась завершённой, пока уже в XXI веке не был реализован проект продления Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии на север столицы, и не возникла необходимость её соединения с «кольцом».

Таким соединителем станет станция «Достоевская», на которой будет создан переход на одноимённую станцию салатовой линии. Проект встраивания новой станции в уже сформированную Кольцевую линию чрезвычайно сложный, и по плану он будет завершён только через несколько лет, но на сегодняшний день его реализация достигла 35%, о чём сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил столичный градоначальник, строительство новой станции Кольцевой линии связано с многочисленными трудностями, вызванными работой в условиях плотной застройки, большого количества подземных коммуникаций и уже действующих линий метро. Чтобы ускорить процесс строительства, были сооружены четыре вертикальных шахтных ствола, используемых для транспортировки различного оборудования и строительных материалов. Сейчас возводится пятый вертикальный ствол, в котором разместится система вентиляции «Достоевской»-кольцевой.

Станция «Достоевская» появится на перегоне между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». После её открытия значительно возрастёт транспортная связность Мещанского района, Тверского района и Марьиной Рощи, а также разгрузятся вестибюли обеих станций «Проспект Мира».