События в мире Михаил Андреев
Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
Станция называется «Достоевская» и появится на перегоне между «Проспектом Мира» и «Новослободской».

Кольцевая линия Московского метрополитена была открыта 1 января 1950 года, а последние две входящие в её состав станции начали принимать пассажиров весной 1954 года. С тех пор Кольцевая линия считалась завершённой, пока уже в XXI веке не был реализован проект продления Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии на север столицы, и не возникла необходимость её соединения с «кольцом».

Таким соединителем станет станция «Достоевская», на которой будет создан переход на одноимённую станцию салатовой линии. Проект встраивания новой станции в уже сформированную Кольцевую линию чрезвычайно сложный, и по плану он будет завершён только через несколько лет, но на сегодняшний день его реализация достигла 35%, о чём сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил столичный градоначальник, строительство новой станции Кольцевой линии связано с многочисленными трудностями, вызванными работой в условиях плотной застройки, большого количества подземных коммуникаций и уже действующих линий метро. Чтобы ускорить процесс строительства, были сооружены четыре вертикальных шахтных ствола, используемых для транспортировки различного оборудования и строительных материалов. Сейчас возводится пятый вертикальный ствол, в котором разместится система вентиляции «Достоевской»-кольцевой.

Станция «Достоевская» появится на перегоне между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». После её открытия значительно возрастёт транспортная связность Мещанского района, Тверского района и Марьиной Рощи, а также разгрузятся вестибюли обеих станций «Проспект Мира».

#россия #экономика #транспорт #москва #инфраструктура #метро
Сейчас обсуждают

Георгий Пряхин
21:44
П-шли на хуi, варитесь в своём ЛГБТ дерьме и лживой демократии, принимать только после участия в СВО, хотят жить в России, пусть сначала повоюют за свою новую Родину...
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
32Влад32
21:27
Если намекнуть, что "Орешник" уже наведен, то еще сильнее подешевеют.
Акции Rheinmetall подешевели на фоне обсуждений мирного плана по Украине
32Влад32
21:27
И ? Достаточно 3 пунктов. Денацификация, демилитаризация, защита русских людей.
Акции Rheinmetall подешевели на фоне обсуждений мирного плана по Украине
4pokalin
21:24
Млять, ну и урод.
Popularmechanics: растения помогут добывать редкоземельные элементы без избыточного загрязнения
Непраныч. Непран.
21:22
Понимаю, бывает трудно понять, кто есть кто. Когда опыта мало.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану
21:20
за базар свой отвечай.я в ваши педиковские разборки лезть не собираюсь.Кто там шишкинс ,кто Непран -мне фиолетово.Срач что пипец стоит
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Aliendora
21:20
Ага, а потом судорожно искать спустя несколько лет такой же модуль, чтобы заработал двухканал... Нищеброд? Вот и нефиг начинать)
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Непраныч. Непран.
21:19
Ну ты свой авто хлам с одним колесом починил?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
21:18
Слабак, я думал ты прозорливее.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
21:17
хаххахахахахаааа какой ты смешной даун. попроси уошный ии что-нибудь посмешней придумать ))))))))))))))))))))))))
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
