За атомной энергетикой, как ни крути, будущее.

Атомная энергетика продолжает быть привлекательной для государств, которые заботятся не о лоббировании интересов производителей солнечных панелей и «ветряков», а о своём промышленном и экономическом развитии. Всё бы ничего, но строительство крупных атомных электостанций (АЭС) — это процесс затратный по ресурсам и времени, и не всегда такая мощность потенциальному заказчику нужна.

В таких ситуациях на помощь пока потихоньку приходят малые АЭС, технологией производства которых обладает Россия. И вот, по словам президента страны Владимира Путина, РФ в перспективе планирует перейти на серийное производство таких энергетических установок. Речь, отметил Путин, идёт о строительстве 38 малых атомных энергоблоков на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Отметим, что сейчас Россия находится на острие прогресса в развитии технологий мирного атома: по плану, уже через пять лет в стране появится первая промышленная установка, работающая по замкнутому ядерному топливному циклу. То есть, когда «отходы» работы АЭС с реакторами на тепловых («медленных») нейтронах являются топливом для АЭС с реакторами на «быстрых» нейтронах, и наоборот.