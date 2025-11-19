Вместимость салона зависит от его конфигурации.

Поскольку доступность личного автомобильного транспорта в России становится всё ниже вследствие того, что реальные доходы не поспевают за ростом цен на авто, а перемещаться людям из дома на работу и обратно по-прежнему необходимо, то на дороги выходит всё больше общественного транспорта.

Так, Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), являющийся одним из главных производителей общественного транспорта в России, начал продажи нового городского автобуса Citymax 12. Сам автобус может выпускаться в разных компоновках салона: в зависимости от конфигурации он может перевозить от 95 до 117 человек, из которых с комфортом сидя могут расположиться от 20 до 35 человек. По габаритам Citymax 12 соответствует стандартным городским автобусам: 12 метров в длину, 2,55 метра в ширину и 3,08 метра в высоту.

Относится к классу низкопольных автобусов, а, значит, обеспечивает удобную посадку/высадку пассажиров. Оснащается дизельным двигателем ЯМЗ-53703 мощностью 360 л. с., работающим в паре с 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

В перспективе, как сообщается, начнётся производство версий Citymax 12 в газомоторном или полностью электрическом исполнении.