События в мире Михаил Андреев
В октябре импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в 2,6 раза
В преддверии изменения механизма начисления утильсбора.

Ситуация, возникшая на российском рынке в текущем году, достаточно любопытная: с одной стороны, его постиг форменный обвал на фоне роста ставок по автокредитам. С другой стороны, в преддверии изменения механизма расчёта утилизационного сбора многие люди решили поскрести по сусекам и «в последний раз» купить, как они считают, хорошую машину, пока на них ещё действует льготный утильсбор.

В результате в минувшем месяце импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в 2,6 раза по сравнению с октябрём прошлого года. В прошлом месяце, по данным южнокорейской таможенной службы, в РФ ввезли автомобилей на $142,3 миллиона, тогда как годом ранее — на $54 миллиона.

При всей текущей непростой геополитической ситуации, куда Южная Корея позволила себя втянуть, российский рынок остаётся для страны 11-м в плане экспорта автомобилей. За полные десять месяцев текущего года в Россию было поставлено автомобилей на $910 млн. На первом месте США с $24,7 млрд, дальше с огромным отставанием идёт Канада с $4,5 млрд.

Любопытно, что на четвёртом месте расположилась Киргизия, а на седьмом Казахстан с $2,6 млрд и $1,5 млрд соответственно. Что-то (например, статистика количества населения) нам подсказывает, что эти государства являются перевалочными пунктами при дальнейших поставках автомобилей в ту же Россию. Так что реальное положение РФ в списке импортёров южнокорейских машин значительно выше, и политика политикой, а бизнес продолжается.

Другое дело, что с 1 декабря после введения нового утильсбора ввозимые для личных нужд из-за рубежа автомобили с двигателями мощностью более 160 л. с. будут облагаться коммерческим утильсбором, что автоматически сделает их неконурентоспособными на российском рынке. Так что, по предварительным данным, рост импорта авто из Кореи носит именно что разовый скачкообразный характер, после которого его ждёт резкое снижение.

#россия #экономика #автомобили #южная корея
