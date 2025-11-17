Вполне логично, что такой центр появится в одном из самых развитых сельхозрегионов России.

Хоть за последние годы слово «беспилотник» в российской информационной сфере, по понятным причинам, обрело сугубо негативную коннотацию, но применять их можно в том числе в сугубо мирных целях. А вряд ли можно найти что-то более мирное, чем выращивание растений. Вот в Краснодарском крае и намереваются активно начать работать над созданием и развитием сельскохозяйственных беспилотников, и под такое дело в регионе будет создан соответствующий научно-производственный центр.

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, центр будет специализироваться на разработке и производстве агропромышленных дронов, тем самым повышая эффективность сельского хозяйства не только в Краснодарском крае, но и в других уголках страны.

Отметим, что беспилотники уже давно применяются в мировом сельском хозяйстве: с их помощью происходит посев, а уже существующие растения опрыскиваются различными составами против вредителей. Всё это позволяет сделать процесс более эффективным по причине отсутствия необходимости эксплуатации куда более дорогого трактора с навесным оборудованием. В свою очередь, снижаются издержки аграриев и, в теории, удерживается рост цен на производимую ими продукцию.