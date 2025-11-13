Тепловозы всё ещё актуальны там, где электрификация железной дороги нецелесообразна.

При всём масштабе электрификации железных дорог в России существует часть направлений, на которых вести линии электропередач, строить тяговые подстанции и следить за всем этим капризным и дорогостоящим хозяйством экономически нецелесообразно. На этих направлениях работали и продолжают работать дизель-электрические локомотивы (тепловозы), и им тоже время от времени требуется модернизация или замена.

Одним из основных российских производителей тепловозов является входящий в состав «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Брянский машиностроительный завод (БМЗ), и пресс-служба предприятия сообщила о том, что новый магистральный грузопассажирский тепловоз ТЭ26 отправился на прохождение испытаний. Как отметили в «Трансмашхолдинге», для ускорения приёмочных и сертификационных испытаний в процессе будут участвовать сразу два локомотива.

ТЭ26 предназначен для того, чтобы «тянуть» за собой составы на малоинтенсивных участках железных дорог, и может применяться для обеспечения транспортной связности отдалённых регионов и для их товароснабжения.

Отличительной особенностью нового тепловоза является уровень локализации его производства: пресс-служба ТМХ утверждает, что локомотив практически полностью собран из российских агрегатов, узлов и комплектующих.