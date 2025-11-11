Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Холдинг «Стан» произвёл уникальный для России пятикоординатный шлифовальный станок
Станок может работать в автоматическом режиме, что особенно важно в условиях нехватки рабочих рук.

Известная фраза гласит, что ломать — не строить. В полной мере её можно применить к российскому станкостроению, которое за считанные годы в период далеко не во всём позитивных перемен было разрушено, и теперь со скрипом и большими трудо- и капиталовложениями возрождается. Главное, что процесс потихоньку приносит плоды.

В частности, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила всем интересующимся данной отраслью о том, что входящий в её состав холдинг «Стан» разработал и уже выпустил уникальный для отечественного рынка пятикоординатный шлифовальный станок (комплекс) SXS 512.

Согласно комментарию «Ростеха», данный комплекс в основном предназначен для механической обработки деталей авиационных двигателей, в том числе лопаток компрессоров высокого и низкого давления. SXS 512 позволяет обрабатывать детали из различных материалов, а также может работать полностью в автоматическом режиме, обеспечивая тем самым не только точность, но и стабильность качества всей партии продукции. Не говоря уже о том, сколько рабочих рук, о нехватке которых трубят практически все предприятия, заменяет один такой трудяга-симпатяга.

Как отметили в «Ростехе», герой новости использует в своём составе компоненты российского производства и управляется российским программным обеспечением. Не до конца ясно только, каков конкретно уровень его локализации. Что-то нам подсказывает, что если бы он был высоким, то в пресс-релизе это бы отметили.

#россия #техника #экономика #промышленность #наука #станкостроение
