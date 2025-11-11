Для авиационного двигателя это ничто, ведь они должны работать годами и десятилетиями с перерывами на обслуживание.

Хотя в обществе принято ругать капитализм и рыночную экономику, но по большей части именно благодаря им человечество развивает новые технологии, разрабатывает более износостойкие материалы, а также продвигает автоматизацию многочисленных процессов. Вот и современные авиалайнеры в идеале должны работать практически круглосуточно — с перерывами разве что на погрузку/высадку пассажиров и обслуживание — и конструкторам необходимо делать так, чтобы все их узлы и агрегаты выдерживали такой режим работы.

Так, современный российский авиационный двигатель ПД-8, которым будут оснащаться импортозамещённые версии самолётов «Суперджет» с индексом SJ-100 и новые/ремоторизируемые самолёты-амфибии Бе-200, в ходе испытаний уже наработал более 4 000 часов. Разумеется, в конечном счёте статистика будет нарабатываться уже в процессе эксплуатации, да и впереди у ПД-8 ещё многие месяцы сертификационных испытаний, но этап пройден знаковый.

Напоминаем, что SJ-100 как основной получатель новых двигателей ПД-8, это среднемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перелётов между регионами России и в относительно недалёкое зарубежье.

Второй главной надеждой российской гражданской авиации является МС-21 с двигателями ПД-14, но сведений об их сертификационных испытаний пока значительно меньше: они и начались позже, и продлятся больше. Оба самолёта, по плану, начнут передавать первым заказчикам ближе к концу следующего года.