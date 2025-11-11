Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Современный российский авиадвигатель ПД-8 наработал в ходе испытаний более 4 000 часов
Для авиационного двигателя это ничто, ведь они должны работать годами и десятилетиями с перерывами на обслуживание.

Хотя в обществе принято ругать капитализм и рыночную экономику, но по большей части именно благодаря им человечество развивает новые технологии, разрабатывает более износостойкие материалы, а также продвигает автоматизацию многочисленных процессов. Вот и современные авиалайнеры в идеале должны работать практически круглосуточно — с перерывами разве что на погрузку/высадку пассажиров и обслуживание — и конструкторам необходимо делать так, чтобы все их узлы и агрегаты выдерживали такой режим работы.

Так, современный российский авиационный двигатель ПД-8, которым будут оснащаться импортозамещённые версии самолётов «Суперджет» с индексом SJ-100 и новые/ремоторизируемые самолёты-амфибии Бе-200, в ходе испытаний уже наработал более 4 000 часов. Разумеется, в конечном счёте статистика будет нарабатываться уже в процессе эксплуатации, да и впереди у ПД-8 ещё многие месяцы сертификационных испытаний, но этап пройден знаковый.

Напоминаем, что SJ-100 как основной получатель новых двигателей ПД-8, это среднемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перелётов между регионами России и в относительно недалёкое зарубежье.

Второй главной надеждой российской гражданской авиации является МС-21 с двигателями ПД-14, но сведений об их сертификационных испытаний пока значительно меньше: они и начались позже, и продлятся больше. Оба самолёта, по плану, начнут передавать первым заказчикам ближе к концу следующего года.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #sj-100 #пд-8
[IRanPast]
18:15
Кормить его лучше отрубями с овощами, но держать только на цепи. Вдруг ненароком покусает кого
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Imeron
18:06
По тому что тогда нельзя будет упомянуть Линукс, И его перестанут читать ради смеха. Ну вот он пытается поставить 3 ОС на диск. 3 ОС жалуется ему что место в МБР закончилось. Зачем читать что там пишу...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Алескандр Индустриевич
17:51
Сегодня тобой люди интересовались, спрашивали: - в каком зоопарке Бернигана показывают и можно ли тебя будет погладить, покормить, за ушком почесать и пупок? Кстати в связи с этим вопрос, а у тебя пу...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
[IRanPast]
17:51
Как бы не новость
Hardware Unboxed: Ryzen 5 7500F быстрее Core i5-12400F в играх на 20%
Алескандр Индустриевич
17:41
Это что бы было НАТО удобней взрывать Северные потоки и их аналоги. А то бедные сшанцы намаялись без такой подводной лодки, готовясь взорвать Северные потоки. А теперь вот шведцы для этих целей выкати...
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
Iezon Din'alt
17:40
с математикой у аффтора явно проблемки..
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
Алескандр Индустриевич
17:38
Много понимают эти археологи, это был холодильник древних укров для горилки и конфэтив из сала, об этом знают все школьники украины изучающие историю по выданным им учебникам "истории" от фонда Сороса
Археологи нашли в Германии древнеримский «холодильник» возрастом около 2000 лет
Анатолий Телицин
17:03
Кто будет душить Беларусь?! Если в Европе практически никому нет до неё дела? Там если и вспоминают, то в свете того, что мигранты хотели со стороны Беларуси попасть в Польшу или Литву.
Лукашенко заявил о планах получить свыше $9 млрд от экспорта продовольствия
Анатолий Телицин
16:59
Россия стала выпускать маз 543ю
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
Алескандр Индустриевич
16:59
Достаточно убрать всех индусов из всех ветвей компании, которые как пауки там свили гнездо и только серют. И нанять настоящих белых программистов, менеджеров и руководителей всех уровней, включая глав...
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
