Система уже проходит проверку в режиме реальной эксплуатации — на предприятии «Ростеха».

Как и любая современная автоматизированная система, промышленные роботы в отсутствие программного обеспечения превращаются в груду неработоспособных агрегатов. По известным причинам сейчас в России идёт процесс создания не только собственных промышленных роботов, но и управляющего ими «софта». И вот сегодня госкорпорация «Ростех» отчиталась о разработке единой цифровой платформы RMS (Robot Management System).

Непосредственно за создание системы отвечала входящая в состав «Ростеха» компания «РТ-Техприемка». По своим параметрам RMS соответствует аналогам: позволяет управлять роботами, контроллерами, датчиками и внешними сервисами в режиме одного окна, а также осуществлять интеграцию с ИИ-модулями и системами машинного зрения. Причём всё это добро может быть от совершенно разных производителей, и RMS обеспечит их взаимодействие.

Полезной особенностью системы управления от «РТ-Техприемки» является возможность анализа и оптимизации производственных процессов. Естественно, в случае, если оператор это одобрит.

RMS уже существует как минимум в виде опытного образца и даже потихоньку нарабатывает статистику в режиме реальной эксплуатации на одном из предприятий госкорпорации «Ростех». На каком конкретно, не уточняется, да и не особо это важно; главное, что процесс как таковой идёт.