Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Перми завершается расширение производства узлов авиационного двигателя ПД-8
Процесс начался осенью 2022 года, а к финишу подойдёт к концу текущего года.

Потребность в авиадвигателях ПД-8 в ближайшие годы в России будет внушительная, ведь ими нужно будет оснащать не только импортозамещённые пассажирские лайнеры SJ-100 («Суперджет»), но и самолёты-амфибии Бе-200. К выводу о том, что действующих в стране производственных мощностей по выпуску деталей и узлов этих двигателей не хватает для обеспечения растущих потребностей, в правительстве пришли ещё осенью 2022 года.

Именно тогда был дан старт инвестиционному проекту на АО «Пермский завод "Машиностроитель"», в рамках которого на предприятии должно было быть расширено производство узлов ПД-8. И вот сегодня издание «Коммерсант» со ссылкой на материалы совета по предпринимательству в Пермском крае сообщило о том, что процесс подходит к завершению: новая производственная площадка заработает до конца текущего года.

Объём инвестиций в расширение производства превысил два миллиарда рублей, а в общей сложности на предприятии будут выпускаться узлы для двухсот двигателей ПД-8 в год. Таким образом, в теории этого будет достаточно для оснащения двигателями сотни самолётов в год: вопрос лишь в производственных возможностях по выпуску непосредственно самих лайнеров и всей сопутствующей аппаратуры.

Напомним, что изначально самолёты «Суперджет» оснащались российско-французскими двигателями SaM 146. После известных событий поставки ключевых деталей для их производства в РФ прекратились, и в стране вынужденно ударными темпами началась так давно требовавшаяся замена комплектующих и агрегатов на отечественные. Серийные поставки импортозамещённых версий «Суперджетов» — с индексом SJ-100 — должны начаться к концу следующего года. Пока что лайнер проходит сертификационные испытания, коих впереди ещё вагон и маленькая тележка.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #sj-100
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
5
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
31
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
Удивившие меня заблуждения о Луне
16
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
1
«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
1

Сейчас обсуждают

Sergey Kukharenko
23:23
У меня 9700х и с марта пашет нормально. На гигабайт МП. Может руки из жопки у установщиков?
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Сергей Анатолич
23:13
До этого канцлера вообще всё медленно доходит. Как до утки. Может когда нибудь и до этого нациста дойдёт, что он гробит экономику фрг?
Канцлер Германии констатировал упадок сталелитейной промышленности в стране
Николай Кузнецов
22:51
Уже объяснил - скрипт, который настроит окружение не нравится. Но у меня нет никакого желания собирать на условной Fedora Core 3 какой либо пакет, чтобы показать, что все спокойно работает с подходом,...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
DIP32
22:50
Описание того, что хозяйственный Чумба приволок с помойки)
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
DIP32
22:20
Чимба - знатный барахольщик. То старый шуруповёрт с помойки, то стулья))). Всё в дом, всё в дом, хозяйственный.
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Николай Кузнецов
22:07
Да, я уже понял, что ошибся, когда отправил, извиняюсь
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Mallory
21:20
Вы не тому человеку отвечаете. Я то с вами согласен потому что понимаю о чем вы говорите.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Николай Кузнецов
21:16
Я тебе показал работоспособность - на новом ядре, приложения собранного по Linux версии 2, взяв библиотеки, собранные для Linux от версии 2 до 6 и все работает. Что тут несовместимо? Где оно не старту...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Mallory
21:01
Так как вы узнали про 300 пакетных менеджеров в арче? Расскажите. Мне очень интересно.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Mallory
21:00
То есть прикалываетесь? Я повторюсь, в этой ОС не было такой, малозначимой вещи как UAC и разделение на пользователей. Вы вообще понимаете что из этого следует? Там даже plug and play работал крайне...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter