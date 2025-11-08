Процесс начался осенью 2022 года, а к финишу подойдёт к концу текущего года.

Потребность в авиадвигателях ПД-8 в ближайшие годы в России будет внушительная, ведь ими нужно будет оснащать не только импортозамещённые пассажирские лайнеры SJ-100 («Суперджет»), но и самолёты-амфибии Бе-200. К выводу о том, что действующих в стране производственных мощностей по выпуску деталей и узлов этих двигателей не хватает для обеспечения растущих потребностей, в правительстве пришли ещё осенью 2022 года.

Именно тогда был дан старт инвестиционному проекту на АО «Пермский завод "Машиностроитель"», в рамках которого на предприятии должно было быть расширено производство узлов ПД-8. И вот сегодня издание «Коммерсант» со ссылкой на материалы совета по предпринимательству в Пермском крае сообщило о том, что процесс подходит к завершению: новая производственная площадка заработает до конца текущего года.

Объём инвестиций в расширение производства превысил два миллиарда рублей, а в общей сложности на предприятии будут выпускаться узлы для двухсот двигателей ПД-8 в год. Таким образом, в теории этого будет достаточно для оснащения двигателями сотни самолётов в год: вопрос лишь в производственных возможностях по выпуску непосредственно самих лайнеров и всей сопутствующей аппаратуры.

Напомним, что изначально самолёты «Суперджет» оснащались российско-французскими двигателями SaM 146. После известных событий поставки ключевых деталей для их производства в РФ прекратились, и в стране вынужденно ударными темпами началась так давно требовавшаяся замена комплектующих и агрегатов на отечественные. Серийные поставки импортозамещённых версий «Суперджетов» — с индексом SJ-100 — должны начаться к концу следующего года. Пока что лайнер проходит сертификационные испытания, коих впереди ещё вагон и маленькая тележка.