Она используется, в частности, при производстве ряда высокотехнологичных материалов.

События последних лет вынудили Россию осваивать целые отрасли, которых ранее в стране не существовало либо в её новейшей истории, либо никогда вообще. В частности, правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сообщило о том, что группа компаний «Комплексное обеспечение регионов» и Пуровский нефтеперерабатывающий завод построят в регионе первое в России предприятие по производству адипиновой кислоты.

Данная кислота, название которой вы, как и мы, наверняка видите в первый раз в жизни, используется при технологических процессах производства высокотехнологичных материалов, лекарств, шампуней, пластиков, полиграфической бумаги, смазочных материалов и много чего ещё. Следовательно, все эти отрасли сейчас зависимы от импортирования адипиновой кислоты.

Потребность внутреннего российского рынка в адипиновой кислоте не очень высокая, и одного предприятия на Ямале на базе Пуровского нефтеперерабатывающего завода должно хватить для полного обеспечения всех запросов отечественной промышленности.

Проектирование и строительство предприятия, по плану, начнётся в 2027 году и продлится четыре года. Производственная мощность площадки составит 20 000 тонн адипиновой кислоты в год. Проще говоря, с первыми итогами того, что описано в данной заметке, мы ознакомимся только через шесть лет.