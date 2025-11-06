Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Ямале появится первое в России производство адипиновой кислоты
Она используется, в частности, при производстве ряда высокотехнологичных материалов.

События последних лет вынудили Россию осваивать целые отрасли, которых ранее в стране не существовало либо в её новейшей истории, либо никогда вообще. В частности, правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сообщило о том, что группа компаний «Комплексное обеспечение регионов» и Пуровский нефтеперерабатывающий завод построят в регионе первое в России предприятие по производству адипиновой кислоты.

Данная кислота, название которой вы, как и мы, наверняка видите в первый раз в жизни, используется при технологических процессах производства высокотехнологичных материалов, лекарств, шампуней, пластиков, полиграфической бумаги, смазочных материалов и много чего ещё. Следовательно, все эти отрасли сейчас зависимы от импортирования адипиновой кислоты.

Потребность внутреннего российского рынка в адипиновой кислоте не очень высокая, и одного предприятия на Ямале на базе Пуровского нефтеперерабатывающего завода должно хватить для полного обеспечения всех запросов отечественной промышленности.

Проектирование и строительство предприятия, по плану, начнётся в 2027 году и продлится четыре года. Производственная мощность площадки составит 20 000 тонн адипиновой кислоты в год. Проще говоря, с первыми итогами того, что описано в данной заметке, мы ознакомимся только через шесть лет.

#россия #экономика #промышленность #химия
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
202
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
4
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
8
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
5
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
9
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
+
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
5
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
1

Сейчас обсуждают

valderm
21:00
типичный корпус для одноразовой сборки, не более того
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
Николай Кузнецов
20:53
Пожалуйста, открытые ядерные модули. Все. User space не требует такой поддержки. Так они еще и PR от сообщества принимают. ничего себе
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Skolzyashiy
20:53
Нафиг этот ТОС не нужен. На эту шляпу можно поставить что-то нормальное? Truenas там например?
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
Spike Rus
20:35
Ага, как и их качества. Когда неделю ездил, а следующую неделю с ней в гараже сношаешься. Хотя, Автотаз и Уаз по моему и не уходили от этой традиции. У них, то авто прямо в салонах ржавеют, то после ...
Около 40% россиян одобряет идею возрождения советских автомобильных марок
swr5
20:10
"Приложение загружается и обновляется через Microsoft Store." А что это такое? MSI - дебилы редкостные.
Компания MSI представила приложение Portal X для простой настройки RGB-подсветки
Миха Евсеев
20:06
А после самоуничтожения двигателей Geely народ купивший это чудо обрадовался наверно
Geely перестала ввозить новые автомобили в Россию
PanzerK
20:03
"Святый боже... Что это? Что это рядовой Куча!!!???"
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
Миха Евсеев
20:03
Индусы из Макрософта накодили опять хню
Вину в сбоях старых игр Forza переложили с драйвера NVIDIA на обновление Windows
_x86_64s
20:00
отдельно порадовала фоточка ноута безвременно почившего, но коллеги внимание причиной оказывается стал линукс, с чем то кривым внутри а не , постоянный сервис из рук афтора, который благополучно долом...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Роман Холод
19:56
Лечись)
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter