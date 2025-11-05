С позавчерашнего дня он снова работает на полную мощность.

Пресс-служба Нововоронежской АЭС сообщила о завершении планового ремонта седьмого номерного энергоблока станции. В минувшее воскресенье, 2 ноября, энергоблок был подключён к сети, утром минувшего понедельника, 3 ноября, эксплуатация энергоблока была восстановлена, после чего он был выведен на режим работы на 100% от установленной мощности.

Напомним, что Нововоронежская АЭС является первой в России/СССР атомной электростанцией с водо-водяными ядерными реакторами типа ВВЭР. Первоначальный объект потихоньку выводится из эксплуатации по причине выработки своего ресурса, а на полную замену ему должна прийти вторая очередь станции, ранее носившей название Новоронежская АЭС-2.

Собственно, энергоблок №7, на котором был произведён плановый ремонт, является именно частью второй очереди станции. Данный энергоблок был подключён к сети и сдан в промышленную эксплуатацию осенью 2019 года.

Cейчас в России активно строятся новые и замещаются выработавшие свой ресурс старые атомные электростанции. Согласно плану, к 2045 году доля атомной генерации в РФ должна возрасти с нынешних 20% до 25%.