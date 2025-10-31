Проще говоря, это своего рода пороговое значение.

Автомобили беспрестанно дорожают и будут продолжать это делать и впредь. Это суровая реальность, которую можно либо принять, либо ездить на общественном транспорте или же пользоваться услугами каршеринга. И вот, судя по статистике, предоставленной агентством «Автостат», люди к этой реальности привыкают и принимают её.

Согласно информации «Автостата» за полные девять месяцев текущего года, почти две трети россиян — 60%, если быть точными — приобретают автомобили стоимостью до 3 миллионов рублей, а 40% — выше 3 миллионов.

При этом статистика, естественно, неоднородна. Ровно 30% автолюбителей в России рассматривают автомобиль в ценовом диапазоне от 2 до 3 миллионов рублей, ещё 16% выбирают машину стоимостью от 1,5 до 2 миллионов рублей и ещё 15% — до 1,5 миллионов рублей.

Есть, впрочем, и ценители более изысканных авто. Машину стоимостью от 3 до 4 миллионов рублей выбирают 21% покупателей, стоимостью от 4 до 5 миллионов — 10%. Автомобиль стоимостью свыше 5 миллионов рублей могут себе позволить 9% автолюбителей в России.

Примечательно, что 26% общих затрат россиян на покупку автомобилей за указанный период составил именно небольшой в фактическом значении сегмент автомобилей стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Связано это, естественно, с тем, что в данную статистику входят и машины, которые стоят и по 10, и по 15, и по 20 миллионов рублей. Отсюда и «раздутые» значения. Средневзвешенная же стоимость нового легкового автомобиля в России, по данным «Автостата», в этом году составила 3,2 млн рублей.

Отметим, что в этом году российский автомобильный рынок существенно сократился в связи с неподъёмными ставками по кредитам, за которые рядовые россияне привыкли обновлять свои автопарки. И это при том, что в России уровень автомобилизации населения (количество автомобилей на душу населения) значительно уступает другим экономически развитым государствам.