Причина всем известна.

На минувшей неделе в России усилилось «замедление» YouTube, а если называть вещи своими именами, то его блокировка. Если ранее замедление действовало только на сети провайдеров стационарного, домашнего интернета, то отныне оно распространяется и на сети операторов мобильной связи, до этого момента остававшихся единственным стандартным (без применения средств обхода блокировки) способом просмотра контента на видеохостинге от Google.

Как следствие, учитывая, что лишь малая доля пользователей готова заморачиваться с теми или иными вариантами обхода блокировок, и уж тем более оплачивать платный доступ к сервисам из трёх весёлых букв, всем теперь отлично знакомых в России, трафик с российских IP-адресов на YouTube резко обвалился. Согласно опубликованному на портале Digital Report комментарию, обвал произошёл сразу до 20 %.

Многие авторы контента уже начали сообщать, что при таких показателях они будут вынуждены либо начинать заниматься другой деятельностью, либо переходить на российские аналоги — Rutube, VK Видео и «Дзен». До всех замедлений аудитория YouTube в России составляла порядка 100 миллионов пользователей, что примерно равняется вообще всей аудитории пользователей Интернета в стране.

Российское политическое руководство в произошедшем обвиняет Google, который уже без малого три года не проводит модернизацию и обслуживание своего оборудования в РФ. И хотя это действительно факт — Google действительно оставила своё оборудование в РФ в том состоянии, в котором оно было на момент начала 2022 года — но это вовсе не та причина, по которой произошло «замедление» YouTube. Причина — в демонстративном и агрессивном нежелании YouTube и, как следствие, Google, исполнять требования российского законодательства. Компания постоянно зачищает информационное пространство от российского политического контента известного характера, удаляет каналы блогеров и отказывается блокировать запрещённый в России контент, продолжая накапливать штрафы, которые так и не оплачиваются. Чтобы у сервиса не было проблем в России, ему необходимо отказаться от своей корпоративной политики, начать соблюдать российское законодательство и восстановить свою российскую дочернюю компанию. Вроде бы вполне рациональные требования, которые должна соблюдать любая работающая в РФ корпорация (а Google из России никуда не уходил), но в нынешнем политическом климате, когда американские техно-компании беспрекословно подчиняются своему политическому руководству, их выполнение невозможно.

Также неудобство заключается в том, что в погоне за созданием «аналога» YouTube в России расплодилось сразу несколько видеохостингов, а это, как вы прекрасно понимаете, крайне некомфортно. Из них должен остаться один наиболее жизнеспособный, на котором будет собираться весь русскоязычный контент. В таком случае заменить YouTube для тех, кто на последнем потребляли только русскоязычный контент, вполне удастся. Проблема же заключается с контентом на иностранных языках. Не откроем тайну, если скажем, что именно через YouTube многие потребляли иностранный контент и, помимо всего прочего, изучали иностранные языки в их естественных средах применения. Теперь, по сути, такой возможности россияне лишены, и ничего, абсолютно ничего позитивного в данном факте нет. Государство в вопросе YouTube воспринимает граждан, которые в массе своей, если что, совершеннолетние люди, способные принимать самостоятельные решения, поступать в вузы, устраиваться на работу, участвовать в сделках, управлять транспортными средствами и, в конце концов, отвечать перед законом, как несмышлёнышей, которых необходимо контролировать.