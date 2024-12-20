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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ не стал поднимать ключевую ставку ещё выше
Она сохранена на уровне 21 %.

В отношении действий Центробанка в российском обществе существует определённое разгоняемое «мейнстримовое» мнение (естественно, что это не собственное мнение общества), что ЦБ действует против интересов России и мешает развитию экономики. В реальности, если, конечно, потратить немного времени на чтение новостей, то станет предельно понятно, что причина, по которой ЦБ задирает ключевую ставку — это чудовищная закредитованность российской экономики при колоссальном недопроизводстве всего, что только можно. Как следствие, денег в экономике становится много, а того, что за них можно купить, больше не становится. Дальше в дело вступает самый базовый экономический закон спроса и предложения, с ростом цен на товары.

Собственно, сделать кредитование заградительно дорогим, дабы уменьшить спрос в ожидании наращивания предложения, тем самым загасив инфляцию, и призваны меры ЦБ по повышению ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка находится на запредельно высоком уровне в 21 %, при котором дальнейшее кредитование практически невозможно, однако эксперты и аналитики ожидали, что в рамках сегодняшнего заседания совета директоров ЦБ ставка будет поднята ещё выше. Но нет: регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21 %.

Согласно комментарию ЦБ, в экономике сформированы предпосылки для снижения инфляции, поэтому дальнейшего повышения ключевой ставки и не произошло.

Отметим, что многие аналитики и экономисты критикуют ЦБ за избыточное, по их мнению, пользование таким инструментом, как ключевая ставка. Доля логики в этой критике есть: несмотря на запредельные ставки по кредитам, их всё равно продолжают оформлять, тем самым продолжая разгонять инфляцию по отношению к той же недвижимости и автомобилям. Кроме того, деньги в результате этих действий активно вымываются из реальной экономики и оседают на очень «вкусных» по своим предложениям депозитах. Гораздо проще без лишних заморочек положить накопления на депозит, чем рисковать, вкладывая деньги в различные ценные бумаги. И это тоже реальная проблема: деньги, по сути, просто лежат и «пухнут», а не работают. Понятно, что в перспективе ключевую ставку нужно будет снижать хотя бы до минимально приемлемого значения в 8 %, к которому привыкла российская экономика. Но пока что предпосылок к этому не наблюдается, потому что, опять же, промышленность пока никак не поспевает за спросом в условиях, когда импорт очень сильно ограничен вследствие незаконных рестрикций коллективного Запада.

#россия #политика #финансы #экономика
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