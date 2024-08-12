Понятно, больше это не Volkswagen, но таково было несуверенное решение Германии.

События 2022 года показали, что заключать договоры с коллективно-западными компаниями следовало совсем иначе. В будущем, если, конечно, европейские фирмы захотят вернуться на российский рынок (а они обязательно захотят, как только хватка нелегитимных функционеров Евросоюза ослабнет), то в договорах нужно будет обязательно прописывать жёсткие условия присутствия этих компаний на российском рынке. Например, о неприсоединении ни к каким рестрикциям («санкциям») ни при каких условиях, о выплате компенсаций за экономический ущерб, вызванный выходом этих компаний с рынка, и так далее и тому подобное.

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Пока что же имеем то, что имеем: европейские, американские, японские и корейские автопроизводители, которые понастроили в России заводов, производивших автомобили не только для РФ, но и для всего СНГ и даже больше, были вынуждены эти предприятия оставить, передав их под внешнее управление российским государством. А государство в бирюльки играть ни с кем не привыкло, поэтому отдало производственные мощности тем, кто хотят работать, а не участвовать в экономическом давлении на тех, за чей счёт эти компании раньше нецензурно обогащались.

Так произошло и с заводом Volkswagen в Калуге, где теперь возобновилось серийное производство автомобилей. Понятно, что теперь эти автомобили — не Volkswagen, и это, конечно, многое решает и меняет — но главное, что предприятие работает, а не простаивает. Скорее всего, на заводе начали производить какие-то автомобили китайских брендов или же их же, но перелицованных под отечественные марки.

Согласно комментарию замгубернатора Калужской области Владимира Попова, до конца текущего года с конвейера бывшего завода Volkswagen должно сойти порядка 27 000 автомобилей.