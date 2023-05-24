А жёсткость-то в чём?

Заявления российского оборонного ведомства, которое, по неназываемым нам, но, очевидно, по крайне весомым причинам занимается управлением уровнем эскалации текущего конфликта, пытаясь сделать всё возможное, чтобы не приходилось повышать уровень его интенсивности, отличаются активным применением будущего времени. Руководство Минобороны обещает что-то сделать, на что-то ответить, но при этом не заявляет, что сделает всё, чтобы отвадить оппонента от осуществления определённых действий — чтобы у него даже не возникало мыслей осуществить диверсию, подобную той, что произошла намедни в Белгородской области.

реклама

Вот и сегодня министр обороны Сергей Шойгу при комментировании диверсии в Белгородской области ограничился общими формулировками. Министр отметил ликвидацию семидесяти участников диверсии и более десятка единиц техники, включая повреждённую, уничтоженную и захваченную, высоко оценил уровень противодействия диверсионной группе со стороны российских сил, а также пообещал впредь «оперативно и жёстко» реагировать на диверсии со стороны Украины.

Готовит ли Минобороны какой-нибудь удар возмездия, призванный хотя бы на несколько месяцев отвадить киевское руководство от осуществления диверсий, не уточняется. Возможно, готовится, поскольку в начале марта после значительно более слабой диверсии в Брянской области по Украине после перерыва вновь полетели ракеты, наносившие удары по объектам энергетики. Без воспитательных ударов здесь обходиться, к сожалению, нельзя: решат, что можно продолжать.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Стоит помнить, что заявлениям Минобороны об ударах по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае нанесения Украиной ударов по территории России, уже больше года; с тех пор и территория России стала больше, и ударов по ней было нанесено огромное количество, а центры принятия решений как стояли, так и стоят. Всё это справедливо вызывает неудобные вопросы, ответы на которые не даются.