Заявления российского оборонного ведомства, которое, по неназываемым нам, но, очевидно, по крайне весомым причинам занимается управлением уровнем эскалации текущего конфликта, пытаясь сделать всё возможное, чтобы не приходилось повышать уровень его интенсивности, отличаются активным применением будущего времени. Руководство Минобороны обещает что-то сделать, на что-то ответить, но при этом не заявляет, что сделает всё, чтобы отвадить оппонента от осуществления определённых действий — чтобы у него даже не возникало мыслей осуществить диверсию, подобную той, что произошла намедни в Белгородской области.
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Вот и сегодня министр обороны Сергей Шойгу при комментировании диверсии в Белгородской области ограничился общими формулировками. Министр отметил ликвидацию семидесяти участников диверсии и более десятка единиц техники, включая повреждённую, уничтоженную и захваченную, высоко оценил уровень противодействия диверсионной группе со стороны российских сил, а также пообещал впредь «оперативно и жёстко» реагировать на диверсии со стороны Украины.
Готовит ли Минобороны какой-нибудь удар возмездия, призванный хотя бы на несколько месяцев отвадить киевское руководство от осуществления диверсий, не уточняется. Возможно, готовится, поскольку в начале марта после значительно более слабой диверсии в Брянской области по Украине после перерыва вновь полетели ракеты, наносившие удары по объектам энергетики. Без воспитательных ударов здесь обходиться, к сожалению, нельзя: решат, что можно продолжать.
Стоит помнить, что заявлениям Минобороны об ударах по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае нанесения Украиной ударов по территории России, уже больше года; с тех пор и территория России стала больше, и ударов по ней было нанесено огромное количество, а центры принятия решений как стояли, так и стоят. Всё это справедливо вызывает неудобные вопросы, ответы на которые не даются.