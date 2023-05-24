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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу заявил, что ВС РФ будут и впредь «оперативно и жёстко» реагировать на диверсии со стороны Украины
А жёсткость-то в чём?
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Заявления российского оборонного ведомства, которое, по неназываемым нам, но, очевидно, по крайне весомым причинам занимается управлением уровнем эскалации текущего конфликта, пытаясь сделать всё возможное, чтобы не приходилось повышать уровень его интенсивности, отличаются активным применением будущего времени. Руководство Минобороны обещает что-то сделать, на что-то ответить, но при этом не заявляет, что сделает всё, чтобы отвадить оппонента от осуществления определённых действий — чтобы у него даже не возникало мыслей осуществить диверсию, подобную той, что произошла намедни в Белгородской области.

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Вот и сегодня министр обороны Сергей Шойгу при комментировании диверсии в Белгородской области ограничился общими формулировками. Министр отметил ликвидацию семидесяти участников диверсии и более десятка единиц техники, включая повреждённую, уничтоженную и захваченную, высоко оценил уровень противодействия диверсионной группе со стороны российских сил, а также пообещал впредь «оперативно и жёстко» реагировать на диверсии со стороны Украины.

Готовит ли Минобороны какой-нибудь удар возмездия, призванный хотя бы на несколько месяцев отвадить киевское руководство от осуществления диверсий, не уточняется. Возможно, готовится, поскольку в начале марта после значительно более слабой диверсии в Брянской области по Украине после перерыва вновь полетели ракеты, наносившие удары по объектам энергетики. Без воспитательных ударов здесь обходиться, к сожалению, нельзя: решат, что можно продолжать.

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Стоит помнить, что заявлениям Минобороны об ударах по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае нанесения Украиной ударов по территории России, уже больше года; с тех пор и территория России стала больше, и ударов по ней было нанесено огромное количество, а центры принятия решений как стояли, так и стоят. Всё это справедливо вызывает неудобные вопросы, ответы на которые не даются.

#россия #украина #боевые действия
4
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32Влад32
16:16
Зеленский и Залужный, конечно, великие полководцы.
Шойгу заявил, что ВС РФ будут и впредь «оперативно и жёстко» реагировать на диверсии со стороны Украины
Deneb inside
16:16
Очень странно, что такой авторитетный ресурс, как Риа новости публикует такие фейки
СМИ сообщают, что командующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в начале мая
32Влад32
16:13
В яру эти танки и закопают.
ВСУ стягивают танки в Часов Яр для атаки на Артёмовск с целью прорыва флангов и окружения ЧВК Вагнер
Константин Гордеев
16:11
Ну ну.
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
Константин Гордеев
16:11
Настройки до средних понизить и 144 будет
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
WTF
16:09
Как он может быть ранен, если он в бункере сидит?
СМИ сообщают, что командующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в начале мая
32Влад32
16:04
Если что, достанут в следующий раз.
СМИ сообщают, что командующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в начале мая
Антон Воронврот
16:04
вот они, вылезают тараканы, то твердили что 1 мать на все рузены полетит, а то уже надо мать менять, амудешники брехуны
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Максим Беляков
16:03
Ну надо же мне, школьнику на что-то деньги тратить, а если серьёзно, раз я считаю инди круче ААА, то не имею право играть в ААА? + в каком нибудь Майнкрафте с шейдерами или риск оф Рейне 2 мощная видю...
Почему видеокарты AMD хуже NVIDIA, а Radeon RX 7900 ХТХ – это неприятный компромисс
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новые версии пси это для дисков, 3й 16x версии даже для 4090 должно хватить.
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