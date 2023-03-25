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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев призвал лишить иноагентов возможности зарабатывать деньги в России
А то плевать в колодец, продолжая оттуда набирать воду, среди таких ребяток стало модным.
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За последний год с небольшим в России произошла масса изменений как в политике, так и в обществе. Эти изменения были предсказуемы, ну а специальная военная операция стала чем-то вроде рентгена, насквозь проявившего людей. Многие публичные лица за свою деятельность были признаны иностранными агентами, то есть, лицами, получающими деньги из-за рубежа и, как следствие обслуживающих интересы этого самого «рубежа», те, что поумнее, затаились, надеясь, что бурю удастся переждать, а затем выйти из подвала, как ни в чём не бывало.

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И если с «тихонями», скорее всего, именно так и получится, то клеймо иностранного агента — это уже серьёзно и надолго. В частности, сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, ставший за последние годы настоящим политическим «ястребом», призвал лишить иноагентов возможности получать доходы из источников в России.

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В качестве примера Медведев привёл некоторых деятелей искусства, которые открыто выступают против российской политики и занимаются дискредитацией Вооружённых сил, но при этом их «творения» продолжают продаваться на полках и в цифровых магазинах. Вот этой практике, считает зампред российского Совбеза, надо положить конец. «Хочешь говорить гадости — говори, но получать в России деньги нельзя», — подытожил Медведев, добавив, что соответствующие изменения необходимо внести в закон об иностранных агентах.

#россия #политика
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