На сверхмалых высотах, что особенно важно.

Поскольку конфликт на Украине в значительной степени определяется беспилотными летательными аппаратами всех типов и размеров, то против этого «меча» разрабатываются и «щиты». Одной радиоэлектронной борьбой сыт не будешь, поскольку беспилотные технологии совершенствуются, и вскоре дроны станут полностью автономными и неуязвимыми для подавления сигнала.

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Поэтому старое-доброе физическое уничтожение беспилотников — наше всё. А чтобы что-то уничтожить, его надо сначала засечь. И вот с этим порой возникают сложности: большие радиолокационные станции по принципу своей работы испытывают трудности с обнаружением малых целей, летящих на сверхнизких высотах. Чтобы бороться с этим явлением, в холдинге «Росэлектроника», входящем в госкорпорацию «Ростех», разработали портативную многофункциональную радиолокационную станцию.

Данная станция позволяет засекать и определять цели на расстоянии до 10 километров при любых погодных условиях. Как заверяет «Ростех», вся элементная база у этой портативной РЛС полностью российская.

Пока что была поставлена тестовая партия вышеуказанных РЛС, которую будут испытвать на «одном из защищённых объектов». Серийное производство должно начаться до конца текущего года.