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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Приложения VK следом за App Store были удалены из Google Play
В альтернативных Android-магазинах их найти пока можно.
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В конце июня все связанные с VK мобильные приложения были удалены из App Store — магазина приложений компании Apple. Учитывая, что купертиновцы в этом деле обычно оказываются первопроходцами, да и впоследствии они связали это действие с соблюдением каких-то неназванных «санкций», естественно было предположить, что удаление приложений компании уже из Google Play не заставит себя долго ждать.

Источник изображения: pexels.

Так оно и произошло: сегодня все связанные с VK приложения исчезли из официального магазина приложений для устройств под управлением Android. Причины этого не уточняются, но нетрудно догадаться, что они аналогичны причинам удаления из App Store.

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В VK напомнили, что в альтернативных магазинах приложений — в том же российском RuStore — приложения остались. Кроме того, ранее установленные на смартфоны приложения продолжают работать, причём, в отличие от ситуации на устройствах под управлением iOS, полностью сохраняют свою функциональность — их можно обновлять, они получают пуш-уведомления и прочее.

Следует отметить, что Android — это мобильная операционная система с открытой файловой системой, и все удаления приложений из официальных магазинов легко обходятся путём прямой установки приложений через APK-архивы. Да, это неудобно, но если очень нужно, то такая опция есть. В отличие от устройств под управлением iOS.

#android #приложения #vk #мобильные приложения
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