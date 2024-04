Третьих «Героев» и второй Fallout туда уже перенесли, а что ещё надо?

Российская компания Fplus объявила о своих планах профинансировать перенос на операционную систему «Аврора» игры с других ОС. На прошедшем семинаре, посвящённом разработке приложений для данной мобильной ОС, коммерческий директор Сергей Трюхан проинформировал собравшихся о готовности инвестировать в десять проектов, цель которых — адаптация игрового контента под российскую ОС до конца 2024 года. При этом в Fplus удержались от публичного обсуждения финансовых условий предложения.

Сама «Открытая мобильная платформа», разработчик «Авроры», заявила о намерении пополнить библиотеку ОС мобильными играми и уже приступила к обсуждению деталей такой интеграции с игровыми студиями и производителями устройств. В контексте озвученных планов, позиция Fplus выглядит как стратегический шаг для поддержки расширения экосистемы «Авроры». Проблематика трудностей портирования приложений на российскую ОС признаётся, но перспективы бизнес-развития остаются в фокусе данных усилий.

На демонстрации для специалистов были представлены успешные примеры портированных на «Аврору» игр, в числе которых присутствовала проверенная временем классика: Heroes of Might and Magic III, GTA 3, Earthworm Jim и Fallout 2.

Также сообщается, что «Открытая мобильная платформа» наладила сотрудничество с «Организацией развития видеоигровой индустрии» (РВИ), подписав соответствующее соглашение. В этой связке российский IT-гигант VK также выступает партнёром, анонсировав предустановку своего магазина Android-приложений RuStore на аппараты с «Авророй» в течение 2024 года. Сроки запуска RuStore на новой платформе будут объявлены позднее.