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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google открыла бесплатный доступ к своей мощной нейросети Gemini 1.5 Pro
Разработчики говорят о высокой производительности в самых разных задачах.

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22 марта Google открыла доступ к своей мощной нейросети Gemini 1.5 Pro, позволяющей обрабатывать до миллиона токенов. Джефф Дин, ведущий научный сотрудник компании, сообщил о постепенном подключении пользователей к API, при этом разработчики уже могут тестировать нейросеть через AI Studio.

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Инновационная модель обладает высокой производительностью и применяется в различных задачах, включая анализ исторических данных и обработку кода.

Для опытного использования Gemini 1.5 Pro необходимо:

  • Открыть Google Chrome и активировать VPN, с регионом Сингапур или США.
  • Перейти на сайт aistudio.google.com/app.
  • Авторизоваться через Gmail.

Например, при анализе «Войны и мира» модель справилась всего за 305 секунд. Отдельные пользователи отмечают необходимость привязки Google-аккаунта к разрешённой стране, хотя есть сообщения о доступе к модели без этой процедуры. Также можно создать новый аккаунт с использованием виртуальной SIM-карты.

Gemini 1.5 Pro ориентирована на обработку большого объёма текстовой информации, рабочих данных, видео и аудио. Тестируемая Google модель показала успех в 99 % случаев при тестировании в NIAH (Needle In A Haystack) и демонстрировала адаптивные способности в обучении по бенчмарку MTOB (Machine Translation from One Book).

Перспективы использования технологии огромны: благодаря специфической архитектуре Transformer и MoE, Gemini 1.5 Pro способна не только эффективно обращаться с массивами данных, но и демонстрирует возможности адаптивного обучения, сравнимые с предшествующей моделью Gemini 1.0 Ultra. Google продолжает активные исследования и расширение функционала своей ИИ-платформы.

#google #нейросети #gemini 1.5
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