Спецэффекты, много их!

Разработчики из студии Nexon Games представили новый геймплейный трейлер кооперативного шутера The First Descendant. Небольшой ролик посвящён сражениям и демонстрирует их разнообразие как в плане набора врагов, так и в планет подбора тактик и способностей со стороны героев.

реклама

Видео также удивляет обилием спецэффектов и вниманием к мелким деталям. The First Descendant разрабатывается на базе движка Unreal Engine 5, что очень хорошо заметно по картинке. Авторы также заявляют, что их детище — первая условно-бесплатная игра на базе новой технологии от Epic Games.

Даём также дополнительную справку: с 20 по 26 октября в Steam пройдёт бета-тестирование шутера, подать заявку на которое можно на странице в магазине. Выход The First Descendant должен состояться на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Точная дата будет объявлена позже.