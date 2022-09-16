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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: зрелищный трейлер кооперативного шутера The First Descendant
Спецэффекты, много их!
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Разработчики из студии Nexon Games представили новый геймплейный трейлер кооперативного шутера The First Descendant. Небольшой ролик посвящён сражениям и демонстрирует их разнообразие как в плане набора врагов, так и в планет подбора тактик и способностей со стороны героев.

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Видео также удивляет обилием спецэффектов и вниманием к мелким деталям. The First Descendant разрабатывается на базе движка Unreal Engine 5, что очень хорошо заметно по картинке. Авторы также заявляют, что их детище — первая условно-бесплатная игра на базе новой технологии от Epic Games.

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Даём также дополнительную справку: с 20 по 26 октября в Steam пройдёт бета-тестирование шутера, подать заявку на которое можно на странице в магазине. Выход The First Descendant должен состояться на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Точная дата будет объявлена позже.

#nexon games #the first descendant
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