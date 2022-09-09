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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фэнтезийный боевик Atlas Fallen от авторов The Surge планируют выпустить следующей весной
В современной игровой индустрии где планы, там и их схлопывание.
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Когда в конце прошлого месяца студия Deck13 Interactive, известная работой над The Surge и в меньшей степени над Lords of the Fallen, анонсировала свой новый проект — фэнтезийный ролевой экшен Atlas Fallen — то в качестве «окна» релиза было обозначено «не раньше, чем в 2023-м». Что ж, сегодня этому тезису было дано уточнение.

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Как следует из сопровождающей документации, опубликованной издательством Focus Entertainment, запуск Atlas Fallen планируется осуществить весной следующего года. Предполагается, что этого времени коллективу Deck13 будет достаточно, чтобы «максимизировать потенциал» новой франшизы.

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Действие Atlas Fallen разворачивается в мире, в котором опытные воины могут применять магию песка, буквально черпая магические силы прямо из земли. С помощью волшебных способностей персонажи могут передвигать сверхтяжелые предметы, включая целые пролёты мостов, призывать оружие и многое другое. По сюжету, человечество в мире игры угнетается падшими богами, и нам предстоит положить этому беспределу конец.

#deck13 #focus entertainment #atlas fallen
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