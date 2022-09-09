Когда в конце прошлого месяца студия Deck13 Interactive, известная работой над The Surge и в меньшей степени над Lords of the Fallen, анонсировала свой новый проект — фэнтезийный ролевой экшен Atlas Fallen — то в качестве «окна» релиза было обозначено «не раньше, чем в 2023-м». Что ж, сегодня этому тезису было дано уточнение.
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Как следует из сопровождающей документации, опубликованной издательством Focus Entertainment, запуск Atlas Fallen планируется осуществить весной следующего года. Предполагается, что этого времени коллективу Deck13 будет достаточно, чтобы «максимизировать потенциал» новой франшизы.
Действие Atlas Fallen разворачивается в мире, в котором опытные воины могут применять магию песка, буквально черпая магические силы прямо из земли. С помощью волшебных способностей персонажи могут передвигать сверхтяжелые предметы, включая целые пролёты мостов, призывать оружие и многое другое. По сюжету, человечество в мире игры угнетается падшими богами, и нам предстоит положить этому беспределу конец.