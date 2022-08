Дальше дело за простыми геймерами. Которые вспомнят такую «мелочь», как ценник на этот ремейк.

Послезавтра The Last of Us Part I официально поступит в продажу на консолях PlayStation 5. Фанаты приключений Элли и Джоэла уже пребывают в чувстве ожидания чего-то приятного, и сегодня Naughty Dog сняла эмбарго на публикацию обзоров на ремейк от профессиональных журналистов и примкнувших к ним блогеров. Как и следовало ожидать, обновлённая версия культовой игры на момент публикации данного материала получила на Metacritic оценку в 89 баллов из 100 возможных на основе 81 рецензии.



По словам журналистов и критиков, Naughty Dog удалось создать технически совершенную версию The Last of Us, в которой представлено много важных нововведений, в том числе применившихся в The Last of Us Part II. По мнению критиков, игра во всех аспектах идеальна, однако всё портит разве что установленный на неё ценник: при всех преимуществах The Last of Us Part I, семидесяти долларов она никак не стоит. Очевидно, если бы не данное обстоятельство, то средняя оценка новинки была бы ещё выше.

Рано или поздно ремейк также должен добраться до персональных компьютеров, но когда это случится, разработчики пока даже приблизительно сообщать не готовы.