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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремейк The Last of Us предсказуемо получил высоченные оценки прессы
Дальше дело за простыми геймерами. Которые вспомнят такую «мелочь», как ценник на этот ремейк.
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Послезавтра The Last of Us Part I официально поступит в продажу на консолях PlayStation 5. Фанаты приключений Элли и Джоэла уже пребывают в чувстве ожидания чего-то приятного, и сегодня Naughty Dog сняла эмбарго на публикацию обзоров на ремейк от профессиональных журналистов и примкнувших к ним блогеров. Как и следовало ожидать, обновлённая версия культовой игры на момент публикации данного материала получила на Metacritic оценку в 89 баллов из 100 возможных на основе 81 рецензии.

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По словам журналистов и критиков, Naughty Dog удалось создать технически совершенную версию The Last of Us, в которой представлено много важных нововведений, в том числе применившихся в The Last of Us Part II. По мнению критиков, игра во всех аспектах идеальна, однако всё портит разве что установленный на неё ценник: при всех преимуществах The Last of Us Part I, семидесяти долларов она никак не стоит. Очевидно, если бы не данное обстоятельство, то средняя оценка новинки была бы ещё выше.

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Рано или поздно ремейк также должен добраться до персональных компьютеров, но когда это случится, разработчики пока даже приблизительно сообщать не готовы.

#naughty dog #the last of us #the last of us part i
2
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Сейчас обсуждают

Дмитрий
19:10
Так всё правильно азотом надо 😂😂😁 13 поколение интела тоже будет для оверклокеров онли
Ремейк The Last of Us предсказуемо получил высоченные оценки прессы
ronoho
19:10
какое же говно расчитаное на дурачкое ты смотришь))) логику включи, как терминатор может быть тяжелее танка на тойже платформе если башня у термнатора необитаемая и её бронировать не надо!
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Дмитрий
19:09
Еще даже полгода не прошло а уже проблемы
Ремейк The Last of Us предсказуемо получил высоченные оценки прессы
Сергей Клычков
19:09
Какие 2 миллиона стоить , кому он нужен по такой цене пузырь этот ,упадёт ближе к нолям
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ptlrkptt
19:09
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Нагил Ляку
19:09
Хохлы готовили теракт, чтоб помешать россиянам обвинить хохлов в теракте. Л - логика))) кушайте россияне, вы достойны этих новостей.
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
EFermi
19:08
Настали времена, когда опытные пользователи вместо разгона будут наоборот, лочить частоту в БИОСе на 4.8-5ГГц, чтобы железо не перегревалось, и андервольтить видеокарты.
Ремейк The Last of Us предсказуемо получил высоченные оценки прессы
Hellbeast
19:07
Да я не нервничаю, я в вас верю. Вы там и переможите и перехочете и при желании переедете и переметнетесь когда надо будет
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
Ultimauser
19:07
И что, у меня почти такие же температуры в стоке на 5800х3д были, пока я не сделал андервольт. Главное производительность, а не потребление и температуры, 12900к это доказывает.
Ремейк The Last of Us предсказуемо получил высоченные оценки прессы
ChandlerXAAP
19:05
В дополнении были
Ремейк The Last of Us предсказуемо получил высоченные оценки прессы
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