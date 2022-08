И ещё одним ненужным «прибамбасом» станет больше. По всей видимости.

Как вы уже хорошо знаете, Sony несколько лет назад одумалась и прозрела: ведь можно спустя много лет продавать свои некогда PlayStation-эксклюзивные игры на PC, тем самым и формальный статус эксклюзивности не нарушая, и дополнительную прибыль генерируя. PC-геймеры уже приобщились к сообществам фанатов таких игр, как Horizon Zero Dawn, God of War, Marvel’s Spider-Man и Days Gone, а в перспективе приобщатся к таковым у Uncharted Legacy of Thieves Collection и даже The Last of Us (через ремейк). Количество доступных на PC игр от Sony всё множится, и, похоже, компания вознамерилась смастерить для всего этого великолепия свой собственный обязательный «лончер» (программу-загрузчик по типу Steam, Origin и других).

По крайней мере, намёки на это были найдены внимательными датамайнерами в файлах недавно вышедшей Marvel’s Spider-Man Remastered. Впоследствии находку подтвердило и издание Video Games Chronicle, отметив при этом, что из программного кода в файлах следует, что данный загрузчик должен будет полностью интегрироваться с PSN.

На данном этапе сразу несколько вещей. Во-первых, сохранились ли у Sony планы по выпуску соответствующего программного продукта. Во-вторых, уйдёт ли Sony из Steam и Epic Games Store в случае появления собственного «лончера». И в-третьих, если не уйдёт, то не станет ли данный загрузчик обязательным даже в случае покупки игр Sony в сторонних магазинах, захламляя и усложняя процесс и вынуждая геймеров создавать ещё одни учётные записи, пароли от которых надо будет запоминать.