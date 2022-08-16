MMORPG Guild Wars 2 должна была расширить свой охват аудитории за счёт пользователей Steam ещё пару лет назад, однако, как оно часто бывает, планы были сорваны, и Steam-релиз проекта был отложен на неопределённый срок. Что ж, сегодня неопределённости наконец-то был положен конец: Guild Wars 2 выйдет в сервисе цифровой дистрибуции от Valve ровно через неделю — 23 августа, о чём официально сообщили разработчики из ArenaNet.
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Вместе со Steam-релизом в продаже появится и специальное издание The Complete Collection, в состав которого войдёт сама Guild Wars 2, а также дополнения Heart of Thorns, Path of Fire и End of Dragons.
Стоит отметить, что в конце августа Guild Wars 2 исполнится десять лет. Весьма внушительный срок для видеоигры, и приятно видеть, что она до сих пор пользуется популярностью, которая вследствие вышеуказанных действий наверняка станет ещё выше.