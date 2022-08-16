Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Guild Wars 2 доберётся до Steam ровно через неделю
Долго, однако, ждать пришлось.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

MMORPG Guild Wars 2 должна была расширить свой охват аудитории за счёт пользователей Steam ещё пару лет назад, однако, как оно часто бывает, планы были сорваны, и Steam-релиз проекта был отложен на неопределённый срок. Что ж, сегодня неопределённости наконец-то был положен конец: Guild Wars 2 выйдет в сервисе цифровой дистрибуции от Valve ровно через неделю — 23 августа, о чём официально сообщили разработчики из ArenaNet.

реклама

Вместе со Steam-релизом в продаже появится и специальное издание The Complete Collection, в состав которого войдёт сама Guild Wars 2, а также дополнения Heart of Thorns, Path of Fire и End of Dragons.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что в конце августа Guild Wars 2 исполнится десять лет. Весьма внушительный срок для видеоигры, и приятно видеть, что она до сих пор пользуется популярностью, которая вследствие вышеуказанных действий наверняка станет ещё выше.

#arenanet #guild wars 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Guild Wars трудятся над новой сетевой RPG в жанре фэнтези
Авторы Guild Wars 2 рассчитывают, что игра всё же заглянет в Steam в текущем году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
118
Почему тестировщики не любят AMD
149
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
23
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
126
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
81
10 самых популярных игр в Steam в августе 2022 года
3
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
69
Рейтинг самых масштабных утечек данных с 2004 по 2021 годы
2
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
13
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
+

Сейчас обсуждают

Bnertiagfh
17:00
Представляю, из какого шлака там рассыпуха.)
Способна ли старая добрая GeForce GTX 1080 бороться с Radeon RX 6600 в 2022 году — тест HU
D3m0n
16:58
СБОЛТ или СБОЙ.
В App Store появилось приложение «СБОЛ», заменяющее ранее удалённый «Сбербанк Онлайн»
Aristarh
16:57
PUT IN HIGH LOW
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Алексей Каренин
16:56
Ты еблан прост
Эксперты Wccftech советуют не покупать видеокарты – к концу августа ожидается падение цен до 50%
Kira625
16:56
А эта точно правильная? Точно, точно? ;)
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Академик
16:56
Статистика от вашего коллеги, к что мимо. Свой списочек сам накалякал смотрю. Без пруфов.
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Академик
16:54
Ух как много укропитеков ноет в комментариях. Сразу видно, что это всё ссыкуны, которые бегут от могилизации и не хотят с АК в руках воевать за неньку против Искандеров и Калибров. А як же патриотизм ...
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Aristarh
16:54
Сколько можно повторять. Это головотяпство!!! и точка!!!
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Алексей Румянцев
16:54
2016 год, а свежие фотки есть?
Эксперты Wccftech советуют не покупать видеокарты – к концу августа ожидается падение цен до 50%
Вежливый HARM
16:53
так что там в гвардейском случилось то?
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем