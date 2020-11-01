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Steam-релиз Guild Wars 2 откладывается на неопределённый срок

Выпустить аддон, видите ли, важнее.
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Смена приоритетов под давлением общественного мнения — нередкое явление среди разработчиков игр. Так, в конце лета студия ArenaNet представила для Guild Wars 2 крупное дополнение End of Dragons и попутно пообещала до конца года выпустить знаменитую сетевую RPG в Steam. Но не всё складывается по изначальному плану.

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На днях разработчики сообщили, что игроки с настолько большим энтузиазмом встретили анонс дополнения End of Dragons, что его подготовка стала для студии основным приоритетом: аддон должен выйти как можно более качественным, чтобы оправдать доверие аудитории. Поскольку ресурсы ArenaNet ограничены, обещанный Steam-релиз Guild Wars 2 пришлось отложить.

К сожалению, студия не уточнила, насколько долгой будет задержка: написали лишь «на время».

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