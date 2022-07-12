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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремейк The Last of Us отправился в печать — за полтора месяца до релиза
Информация актуальна для PlayStation 5. На PC ремейк выйдет когда-нибудь потом.
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Обновлённая версия культовой The Last of Us, которой, по аналогии с сиквелом, официально присвоили постфикс Part I, уже давно не является слухом и официально анонсирована студией Naughty Dog. Более того, уже давно известна и точная дата выхода ремейка — 2 сентября на PlayStation 5 — и вот, сегодня разработчики заявили, что проект отправился в печать.

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Традиционно данное событие означает, что работа над игрой полностью завершена, а диски, если они кому-нибудь ещё нужны во второй половине 2022 года, уже начали штамповаться на соответствующих фабриках. Параллельно это значит, что сейчас коллектив набирается сил перед броском на свои последующие проекты, а ошибки, которые могут быть обнаружены в The Last of Us Part I, будут исправлены так называемым патчем первого дня.

Напомним, что The Last of Us Part I представляет собой графически усовершенствованную версию знаменитой игры от Naughty Dog. Каких-либо изменений в сюжете, локациях и действующих лицах здесь не будет. По крайней мере, разработчики об этом не заявляли.

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PC-версия The Last of Us Part I также подтверждена, однако на сегодняшний день неизвестно, когда разработчики соизволят её выпустить.

#naughty dog #the last of us #the last of us part i
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