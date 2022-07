Информация актуальна для PlayStation 5. На PC ремейк выйдет когда-нибудь потом.

Обновлённая версия культовой The Last of Us, которой, по аналогии с сиквелом, официально присвоили постфикс Part I, уже давно не является слухом и официально анонсирована студией Naughty Dog. Более того, уже давно известна и точная дата выхода ремейка — 2 сентября на PlayStation 5 — и вот, сегодня разработчики заявили, что проект отправился в печать.

Традиционно данное событие означает, что работа над игрой полностью завершена, а диски, если они кому-нибудь ещё нужны во второй половине 2022 года, уже начали штамповаться на соответствующих фабриках. Параллельно это значит, что сейчас коллектив набирается сил перед броском на свои последующие проекты, а ошибки, которые могут быть обнаружены в The Last of Us Part I, будут исправлены так называемым патчем первого дня.

Напомним, что The Last of Us Part I представляет собой графически усовершенствованную версию знаменитой игры от Naughty Dog. Каких-либо изменений в сюжете, локациях и действующих лицах здесь не будет. По крайней мере, разработчики об этом не заявляли.

PC-версия The Last of Us Part I также подтверждена, однако на сегодняшний день неизвестно, когда разработчики соизволят её выпустить.