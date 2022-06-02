Ни для кого не секрет, что условно-бесплатные игры, особенно мобильные, в своей монетизации опираются на так называемый донат. За этим термином обычно скрываются приобретаемые за настоящие деньги элементы контента, позволяющие кастомизировать облик своего персонажа, получать различные преимущества и так далее. К этому все привыкли и воспринимают это как должное. Однако после релиза Diablo Immortal геймеры оказались неприятно шокированными.
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Оказалось, что помимо стандартных элементов «доната», под которыми подразумевается покупка различного косметического контента, в новинке также представлена механика «pay-to-win». В частности, по словам геймеров, за деньги в Diablo Immortal можно приобрести что-то вроде «бустеров» (ускорителей), повышающих шанс выпадения качественных вещей в зачищаемых подземельях. А это уже напрямую влияет на игровой процесс, его качество и скорость продвижения по уровням.
Согласно уточнениям пользователей, данная механика в Diablo Immortal хорошо замаскирована, но если вчитаться в описание, то становится предельно понятно, для чего она в игре присутствует.
При этом пользователи подтверждают, что за редким исключением весь игровой контент в Diablo Immortal действительно можно получить, не вложив ни копейки реальных денег. Проблема заключается в том, что «донат» ускоряет продвижение и, как следствие, заметно упрощает игровой процесс, что фатальным образом может сказаться на мультиплеерной составляющей проекта.