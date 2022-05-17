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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тактическая RPG Miasma Chronicles от авторов Mutant Year Zero выйдет в следующем году
Сегодня состоялся анонс.
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Сегодня прошла небольшая как по времени, так и по содержанию презентация издательства 505 Games. Кое-что интересное в ней, впрочем, было, и об этом сегодня и пойдёт речь в данной заметке. Разработчики из студии The Bearded Ladies (да-да, переводится как «бородатые дамы»), известные своей работой над тепло принятой тактической игрой Mutant Year Zero Road to Eden, представили свой новый проект под названием Miasma Chronicles.

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Перед нами проект в привычном для «бородатых дам» жанре тактической пошаговой ролевой игры. Действие игры разворачивается в далёком постапокалиптическом будущем, где нам выпадает роль парня по имени Элвис. Привычный мир был разрушен некой злой силой, которую окрестили «Миазмой», и Элвис получил в наследство от матери волшебную перчатку, позволяющую управлять этой таинственной силой-сущностью.

В рамках игры нас ожидает подробный рассказ о том, что случилось, что на самом деле представляет собой «Миазма», обучиться управлению различным футуристическим оружием, ну и проверить свои тактические навыки в местных сражениях.

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Релиз запланирован на следующий год. Без лишней конкретики.

#miasma chronicles
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