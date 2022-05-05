Студия Techland продолжает своими действиями демонстрировать, что она находится на стороне если не добра, то как минимум близко к нему. Так, с сегодняшнего дня студия автоматически обновит стандартные издания своего зомби-экшена Dying Light до версии Enhanced Edition.
реклама
Что это означает? По сути, следующее: бесплатный доступ к крупному сюжетному дополнению The Following, а также наборам DLC The Bozak Horde, Crash Test Skin Pack, Ultimate Survivor Bundle и Cuisine & Cargo.
Между тем Techland продолжает осуществлять поддержку Dying Light: в ближайшем будущем игра получит DLC на тему дизельпанка, в состав которого войдёт бензопила, новое оружие и облики для персонажа и машины-багги.
Таким образом Techland демонстрирует, что её игры выходят в свет всерьёз и надолго, и, надо понимать, с поддержкой сиквела в лице Dying Light 2 студия поступит аналогично.