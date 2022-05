То есть, многие дополнения бесплатно.

Студия Techland продолжает своими действиями демонстрировать, что она находится на стороне если не добра, то как минимум близко к нему. Так, с сегодняшнего дня студия автоматически обновит стандартные издания своего зомби-экшена Dying Light до версии Enhanced Edition.

реклама

Что это означает? По сути, следующее: бесплатный доступ к крупному сюжетному дополнению The Following, а также наборам DLC The Bozak Horde, Crash Test Skin Pack, Ultimate Survivor Bundle и Cuisine & Cargo.

Между тем Techland продолжает осуществлять поддержку Dying Light: в ближайшем будущем игра получит DLC на тему дизельпанка, в состав которого войдёт бензопила, новое оружие и облики для персонажа и машины-багги.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Таким образом Techland демонстрирует, что её игры выходят в свет всерьёз и надолго, и, надо понимать, с поддержкой сиквела в лице Dying Light 2 студия поступит аналогично.