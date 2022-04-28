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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Выживач» This War of Mine доберётся до консолей текущего поколения уже в мае
На злобу дня, так сказать.
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В своё время антивоенный «выживач» This War of Mine завоевал огромную любовь геймерской публики. Поднимаемые данным проектом темы современной войны и разрушений, которые она приносит, отозвались в сердцах многих игроков. Поэтому вполне естественно, особенно в свете нынешних событий, что разработчики из 11 bit Studios решили расширить доступность This War of Mine на консоли текущего поколения: PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. На указанных платформах игра станет доступна уже 10 мая.

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Напомним, что при создании This War of Mine разработчики руководствовались рассказами выживших при осаде Сараева. С точки зрения игрового процесса перед нами выживач с элементами управления убежищем и его обитателями. Игрокам необходимо заботиться об укрывающихся в убежище гражданских, обеспечивая их теплом, едой, водой, медикаментами и всем тем, что столь трудно достать в боевых условиях. У каждого персонажа имеются свои истории, так что в ходе игры к ним возникает своего рода симпатия и привязанность.

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Стоит отметить, что речь в заметке идёт о This War of Mine в издании Final Cut, в рамках которого игра пополнилась новым классическим сценарием, новыми квестами и новым персонажем. Весь дополнительный контент включён в данный сборник.

#11 bit studios #this war of mine
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