А если точнее — предварительного производства. Что ни в какие ворота не лезет.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

С момента анонса зомби-боевика State of Decay 3 прошло уже почти два года, а воз, как говорится, и ныне там. Известно лишь, что проект создаётся на базе Unreal Engine 5, и что глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер доволен темпами разработки. Что ж, оказывается, что надо быть не довольным, а со всей силы бить в набат: по сообщению издания Kotaku, процесс производства State of Decay 3 до сих пор застрял на стадии препродакшена.

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Как сообщили представителям Kotaku пожелавшие остаться анонимными сотрудники отвечающей за State of Decay 3 студии Undead Labs, ситуация вызвана проблемами внутри самого коллектива, связанными как с неграмотным руководством, так и с популярной нынче проблемой притеснений и так называемого харассмента.

Положение дел усугублялось и непрофессионализмом вкупе с непониманием того, в каком направлении должна вообще двигаться разработка State of Decay 3. На текущий момент многие проблемы сохранены, но в целом вектор движения определён, и студия двигается согласно заданному курсу.

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Долго ли ещё предстоит ждать релиза — вопрос, который, естественно, даже не поднимался. Если взять за данность тот факт, что State of Decay 3 все ещё в стадии препроизводства, то до релиза ещё, по меньшей мере, несколько лет.