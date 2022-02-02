Разработчики из Deck Nine совместно со Square Enix объявили о выходе обновлённых (и немножко улучшенных) версий приключенческих игр серии Life is Strange. Речь идёт о сборнике Life is Strange Remastered Collection, в который вошли оригинальная Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm вместе с бонусным эпизодом Farawell.
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Ремастер-версии обоих сезонов доступны на ПК, консолях и Google Stadia. На Nintendo Switch коллекция выйдет чуточку позже. К слову, Life is Strange Remastered Collection продаётся на всех доступных платформах как единый большой сборник (Stadia это не касается). Но устанавливать разрешено каждый эпизод отдельно.
Игры сборника Life is Strange Remastered Collection отличаются от оригинальных сезонов улучшенным освещением, переработанными моделями персонажей и другими вещами. В случае с оригинальным сезоном речь также идёт о доработанной системе анимации.
В Steam всю коллекцию можно купить за 1699 рублей, есть также вариант Life is Strange: True Colors Ultimate Edition, который прямо сейчас можно купить со скидкой 51 % (2100 рублей). Туда входят все три игры сразу.